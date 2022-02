In den vergangenen Wochen hat Microsoft schrittweise das neue Windows 11 an seine User verteilt. Lange angekündigt war eine Funktion, die für Aufsehen gesorgt hatte: Android-Apps sollen unter Windows 11 ausführbar sein. Diese Funktionalität ist jedoch nicht rechtzeitig fertig geworden, zumindest in dem Oktober-2021-Release von Windows 11 war die Android-Fähigkeit noch nicht integriert. Lediglich User des Windows-Insider-Programms können derzeit Android-Apps in Windows 11 testen. Jedoch gibt es noch eine Reihe von Voraussetzungen zu erfüllen, und längst nicht alle Apps sind unter Windows 11 lauffähig.

Voraussetzungen für Android-Anwendungen unter Windows 11

Wie Microsoft im Oktober 2021 mitteilte, müssen für den Betrieb von ausgewählten Android-Apps in Windows 11 eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein:

Auf dem PC muss der Windows-11-Build 22000.xxx oder neuer installiert sein, des Weiteren müssen auch die Hardware-Anforderungen erfüllt sein (Mainboard und Chipsatz aus 2018 oder neuer). Im BIOS bzw. UEFI-Setup muss die Virtualisierung eingeschaltet sein. Um Android-Apps beziehen und nutzen zu können, muss der Microsoft Store in der Version 22100.1402.6.0 oder neuer installiert sein. Es sollte also im Store überprüft werden, ob ein Update verfügbar ist. Die PC-Region muss in der Testphase auf "U.S." eingestellt sein. Innerhalb des Windows-Insider-Programms muss der Beta-Kanal aktiviert sein. Der Dev-Kanal liefert die Android-Unterstützung nicht aus! Der Amazon Appstore muss vorhanden sein; diesen erhält man jedoch nur, wenn man über ein US-Amazon-Konto verfügt. Über diesen Link ist die Preview des Amazon Appstores im Microsoft Store verfügbar.

Derzeit rund 50 Android-Apps zum Testen verfügbar

Sofern alle o. g. Bedingungen erfüllt sind, stehen den Windows-Insider-Usern unter Windows 11 ca. 50 Android-Apps zur Verfügung. Im Amazon Appstore in der Preview-Version (eine eigenständige Windows-11-Anwendung) können die Apps heruntergeladen und installiert werden. Es gibt Apps und Spiele wie z. B. Lords Mobile, June's Journey sowie die Kindle-App für E-Books.

Aus technischer Sicht laufen die Android-Apps unter Windows 11 über das neue Windows Subsystem für Android, das auf einer Entwicklung von Intel beruht. Es handelt sich dabei um eine virtualisierte Umgebung namens "Android Open Source Project".

Von der Handhabung her müssen sich Windows-Nutzer kaum umgewöhnen: Android-Apps können in der Taskleiste oder im Startmenü platziert werden. Sie sind in der Lage, Benachrichtungen auszugeben und sind mit der Maus oder per Touchscreen bedienbar.

Termin für die Auslieferung an alle Windows-Nutzer noch nicht bekannt

Derzeit ist weiterhin unklar, wann Microsoft per Windows-Update die Funktion, Android-Apps in Windows 11 laufen zu lassen, für alle User freigeben wird. Außerdem ist noch nicht bekannt, wann Teilnehmer des Windows-Insider-Programms auch außerhalb der USA die neue Funktion testen können.