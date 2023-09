Versehentlich leakte Microsoft ein geheimes Entwicklertool. Damit lassen sich von Microsoft noch nicht aktivierte Funktionen in Windows 11 freischalten.

Vor Kurzem hat Microsoft ein internes Tool veröffentlicht, mit dem sich verborgene Funktionen in Windows 11 freischalten lassen. Die US-IT-Nachrichtenseite Windows Central berichtete darüber.

Um dieses Tool geht es

Das Tool, um das es geht, nennt sich "StagingTool". Versierte Anwender können mit seiner Hilfe Funktionen freischalten, die verborgen oder in den Preview Versionen von Windows 11 bereits integriert sind, aber noch nicht von Microsoft angekündigt wurden. Gedacht ist das StagingTool ursprünglich nur zu Verwendung durch Microsoft-Entwickler, um versteckte Funktionen schnell mal aktivieren und testen zu können. Auch A/B-Testings lassen sich mit dem Tool deaktivieren. (Bei A/B-Tests werden nicht jedem Tester die gleichen Funktionen zum Testen bereitgestellt). So können sich Insider sofort Zugang zu Funktionen unabhängig davon verschaffen, ob sie diese "offiziell" erhalten haben oder nicht.

Ein Benutzer stellt in folgendem Tweet das StagingTool genauer vor:

Some quests include a valid link to a staging tool that appears to be like vivetool pic.twitter.com/MUXPzQlbsy

- Xeno (@XenoPanther) August 2, 2023

Entdeckt wurde das Tool im Microsoft Feedback Hub innerhalb einer "Bug Bash"-Quest. Bug Bash bedeutet, dass die Tester zuerst eine Reihe von Tasks erledigen und danach ihre dabei gemachten Erfahrungen über den Feedbackhub mitteilen. In der Quest befand sich ein Link zum StagingTool. Gedacht war der Link ausschließlich für interne Tester. Auch wenn die Quests inzwischen zurückgezogen wurden, verbreiten Insider das StagingTool nun im Web, und zwar illegal.

So wird das StagingTool benutzt

Die Nutzung des StagingTools erfolgt auf Kommandozeilenebene. Mithilfe sogenannter "Feature-IDs" lassen sich einzelne Funktionen in Windows 11 gezielt aktivieren und wieder deaktivieren.

Wer das StagingTool verwenden möchte, benötigt eine der Preview-Testversionen von Windows 11. Diese wird über die Insider-Kanäle durch Microsoft verteilt. Es bringt also nichts, das StagingTool mit der finalen Windows-11-Version einzusetzen.