Methode 1: Snap-Funktion in Windows 10



Fenster können in Windows 10 einfach an beliebige Bildschirmpositionen am Rand "gesnappt" werden - also angeheftet. So platzieren Sie zum Beispiel ein Fenster auf der gesamten linken Bildschirmhälfte sowie zwei weitere Fenster oben rechts und unten rechts. Auf diese Weise können Sie den Bildschirm in insgesamt vier unterschiedliche Bereiche einteilen, die sich dann garantiert nicht überlappen. Gehen Sie wie folgt vor:



1. Halten Sie die linke Maustaste auf der oberen Leiste eines Fensters gedrückt, als wenn sie das Fenster nur verschieben möchten.

2. Ziehen Sie das Fenster nun nach links oder rechts an den Bildschirmrand und lassen Sie los.

3. Das Fenster dockt nun automatisch an der von Ihnen gewählten Seite an und wird dort fest verbleiben, wenn Sie es nicht wieder verschieben.



In der anderen freien Fläche können Sie nun ein anderes Fenster platzieren. Ziehen Sie die Maus in eine der vier Bildschirmecken, wird jeweils nur dieses Viertel des Bildschirms mit dem Fensterinhalt gefüllt. So könnten Sie also ein Browserfenster, ein Notizbuch, ein Video und eine weitere App öffnen, ohne dass sich Informationen überschneiden.



Mit steigender Bildschirmgröße bzw. Auflösung macht die Nutzung des Snap-Features noch mehr Spaß. Je mehr Auflösung, desto mehr Inhalte bekommen Sie auf derselben Bildschirmfläche unter. Eventuell ist sogar der Kauf eines neuen Monitors eine gute Idee, wenn Sie sich an Snap gewöhnt haben.