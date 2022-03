Benutzeroberflächen im Wandel der Zeit



Grafische Benutzeroberflächen mit Mausbedienung gab es bereits in den 70er Jahren. Grundsätzlich hat sich am Bedienungskonzept seitdem nicht viel verändert: Auch heute noch klicken wir auf Symbole und lassen Programme in beweglichen Fenstern laufen. Und doch hat es immer wieder Neuerungen gegeben, sei es mit Features wie Dock oder Finder in macOS oder mit der Einführung des Startmenüs bei Windows 95. Mit iOS auf iPhone und iPad gab es dann weitere Impulse wie Vollbild statt Fenster und Bedienung mit dem Finger auf dem Touch-Display. Nachrichten auf dem Sperrbildschirm und Sprachassistenten wie Siri und Cortana taten ein Übriges. Nicht immer waren Neuerungen von Erfolg gekrönt - an den Flop der Kacheloberfläche von Windows 8 erinnern wir uns noch zur Genüge, worauf Microsoft mit Windows 10 zur klassischen Icon-Oberfläche zurückgerudert ist. Mit Windows 11 wurde der Desktop erneut ein wenig überarbeitet.



Im Vergleich zu Linux-Oberflächen ist bei Windows 11 kaum Neues zu finden. Linux-User können seit langer Zeit aus verschiedenen Desktop-Oberflächen auswählen, bei denen die beliebige Anpassung nach eigenen Vorstellungen keine Wünsche offen lässt.

Startmenü und Taskleiste in Windows 11



Durch die Neuanordung der Taskleiste und des Startmenüs in Windows 11 können sich möglicherweise Mauswege verkürzen, da viele Nutzer erfahrungsgemäß meist in der Mitte des Bildschirmbereichs arbeiten. Ob damit eine spürbare Zeitersparnis einhergeht, mag dahingestellt sein, zumal wenn viele Programmsymbole in der Taskleiste angepinnt sind oder in der Taskleiste viele aktive Programme angezeigt werden. In diesem Fall verschiebt sich die Schaltfläche des Startmenüs immer weiter nach links. Optional kann die Taskleiste in den Einstellungen am linken Rand angeordnet werden. Aber eben nur dort, andere Positionen sind nicht möglich.



Das Windows-11-Startmenü wurde etwas verschlankt. Einige angepinnte Programme sind enthalten, deren Position sich mit der Maus verschieben lässt. Die Live-Kacheln aus Windows 10 gibt es nicht mehr. Beim Klick auf "Alle Apps" erscheint eine Liste aller installierter Programme nach alphabetischer Sortierung. Die Symbole in der Taskleiste werden in Windows 11 gruppiert angeordnet, sobald mehrere Instanzen eines Programms geöffnet sind. Das gewünschte Fenster erreicht man, indem man den Mauszeiger über das Gruppensymbol bewegt und auf die Fenstervorschau klickt. Dieses Verhalten ist bereits aus Windows 10 bekannt, jedoch kann nun auch die Gruppierung abgeschaltet oder nur in dem Fall aktiviert werden, wenn die Taskleiste mit Symbolen voll bestückt ist.

Starter und Leisten auf Linux-Desktops



Das Aussehen von Programmstartern und Taskleisten unter Linux hängt von der eingesetzten Distribution ab. So beschränkt man sich in Ubuntu auf das Nötigste: Die Icons aktuell gestarteter Programme und den Starter findet man in einer gemeinsamen Leiste. Wer mehr Einstellungen haben möchte, setzt auf die KDE-Oberfläche Kubuntu oder auf Linux Mint Cinnamon. Dort gibt es Leisten, die man nach eigenen Wünschen konfigurieren und Position und Inhalte beliebig anpassen kann. Darüber hinaus gibt es Widgets für Fensterlisten, Menüs und Programmstarter. Allein mit diesen Features erkennt man bereits die Vorteile von Linux-Oberflächen gegenüber Windows 11.

Desktopfunktionen in Linux und Windows 11



Grundsätzlich hat sich an der Arbeitsoberfläche von Windows 11 nur wenig geändert. Wie gehabt können Dateien, Ordner und Verknüpfungen platziert werden, was auch vom Windows-Explorer aus funktioniert. Ein Klick mit der rechten Maustaste auf ein Objekt öffnet wie üblich das Kontextmenü.



Unter Linux verfolgt zumindest Ubuntu mit seiner Gnome-Oberfläche eine sparsame Strategie. Ordner lassen sich zwar auf dem Schreibtisch anordnen, nicht jedoch Dateien oder Verknüpfungen. Mit den KDE- oder Cinnamon-Desktops kann man dagegen, wie in Windows gewohnt, seine Objekte in vollem Funktionsumfang verwalten.