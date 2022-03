Windows 7 und 8 gelten als gelungene Windows-Versionen. Das langsame Vista und seine absturzfreudigen Vorgänger dürften vielen ebenfalls noch in Erinnerung sein. Daran gemessen kann man Windows kaum noch besser machen. Oder etwa doch?

Fakt ist: Auch Windows 10 ist noch lange nicht perfekt. Aus dem Grund haben wir uns nach hilfreichen Gratis-Programmen umgesehen, die Windows an vielen Stellen verbessern können. Auf bekannte Tools haben wir schon deshalb verzichtet, weil sie ohnehin auf Ihrem Windows-PC laufen. Wir sind sicher: Sie werden nicht einmal die Hälfte der Programme aus unserer Sammlung kennen.

Noch immer ist Windows 7 weit verbreitet. Obwohl es flott bootet, lässt es sich noch weiter verbessern. Mit Osrik lässt sich der Windows-Start spürbar beschleunigen. Durch zeitliche Versetzung ausgesuchter Programme beim Start, fährt der Windows-PC nach Angaben der Macher um bis zu 45 % schneller hoch.

In unserer Galerie finden Sie mehr als nur Autostart-Beschleuniger. Sollte Windows plötzlich nicht mehr starten, könnte SystemRescueCd Ihre Rettung sein. Mit der Rettungs-CD können Sie wichtige Daten von Ihrer Festplatte retten und Windows anschließend reparieren. Aus dem Grund sollte die Rettungs-Disc stets griffbereit in der Schublade liegen. Auch optische Bedürfnisse kommen in der Galerie nicht zu kurz. Falls Sie es leid sind, immer dasselbe Bild beim Booten zu sehen, tauschen Sie einfach beim Windows-Login das Hintergrundbild aus.