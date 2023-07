In der E-Bike-Welt gibt es Fachbegriffe, über die Sie unbedingt Bescheid wissen sollten. Dann ist auch Ihr Fahrspaß größer. Hier kommen die wichtigsten Vokabeln mit H.

Die Besonderheiten beim E-Bike

Es kann praktisch sein, den Fuhrpark auch mit E-Bikes zu bestücken. Denn sie bringen einen bei kürzeren Strecken gerade in Städten schnell von A nach B und machen noch dazu wirklich Spaß. Wer Fahrrad fahren kann, kommt grundsätzlich auch mit dem E-Bike klar. Ein paar Dinge sind trotzdem anders.

Deshalb erklären wir die E-Bike-Sprache in unserem Lexikon. Diesmal schaut unser ABC beim Buchstaben H genauer hin. Die Fragen, die wir dazu beantworten: Was für Vorteile und Nachteile bietet bei den verschiedenen Motortypen der Heckmotor? Warum sollten Sie bei Fahrradgepäckträgern für das E-Bike den Heckträger vorziehen? Und wie steht es beim E-Bike mit der Helmpflicht?

Heckmotor – der leistungsstarke Motor für die Stadt

Er wird auch Hinterradnabenmotor genannt und ist nach dem Mittelmotor die zweitbeliebteste Wahl. Er sorgt für einen ruhigen Lauf, ist meist sehr leistungsstark und bietet eine gute Traktion. Ebenfalls ein Plus: Ritzel und Kette werden wenig beansprucht, er ist relativ geräuscharm und Sie können mittels Rekuperation den Akku während der Fahrt aufladen. Allerdings konzentriert sich das Gewicht beim Hinterradnabenmotor sehr auf das Heck, er ist bei Strecken im bergigen Gelände nicht so stark und der Radwechsel hinten kostet Zeit.

Heckträger – die beste Wahl fürs E-Bike

Wenn Sie das E-Bike mit dem Auto transportieren, scheidet der Dachgepäckträger eher aus. Das E-Bike ist hierfür zu schwer. Also sollten Sie einen Heckträger wählen, der entweder an der Anhängerkupplung oder direkt an der Heckklappe des Autos angebracht wird. Wichtig: Vorher den Akku abnehmen, um die Gewichtsbelastung auf den Heckträger zu reduzieren.

Helmpflicht – für wen Sie gilt

Für die meisten Fahrräder mit Elektromotor ist die Helmpflicht kein Thema. Sie sind streng genommen kein richtiges E-Bike, sondern ein Pedelec, das wie ein normales Fahrrad behandelt wird. Dennoch ist ein Fahrradhelm wegen des hohen Tempos empfehlenswert. Pflicht ist er beim bis zu 45 km/h schnellen S-Pedelec, denn es gilt als Kleinkraftrad. Bei einem echten E-Bike, dessen Motor auch ohne Tretbewegung fährt, kommt es darauf an. Kann es nur bis zu 20 km/ h schnell fahren, gibt es keine Helmpflicht. Für E-Bikes, die 25 km/h schaffen, brauchen Sie einen Helm.