Nicht nur E-Bike fahren, sondern E-Bike sprechen

E-Bikes sind inzwischen überall. Immerhin sind sie unkompliziert einzusetzen, schonen die Umwelt, man kommt stressfrei ans Ziel und Spaß macht die Sache auch noch. Im Prinzip ist ein Fahrrad mit elektrischer Unterstützung dabei natürlich nicht völlig anders als ein normaler Drahtesel. Aber ein paar Besonderheiten gibt es noch zu kennen und zu beachten. Da hilft es, wenn man nicht nur E-Bike fährt, sondern auch E-Bike spricht – und weiß, was mit gängigen E-Bike-Begriffen alles verbunden ist.

Unser E-Bike Lexikon hilft Ihnen hier auf die Sprünge. Diesmal dreht sich bei unserem ABC alles um den Buchstaben I. Das ist nicht unbedingt einer von den Kandidaten, bei denen es besonders viele Wörter zu erwähnen gibt. Aber zwei sollten E-Bike-Fans und alle, die es werden wollen, dann doch kennen. Die Fragen, die wir beantworten: Was genau versteht man beim E-Bike unter Integration? Und warum ist die Inspektion etwas, was Sie als Fahrer unbedingt in Anspruch nehmen sollten?

Integration – der Trend zur Einheit

Am besten lässt sich die Integration beim E-Bike erklären, wenn Sie an den Akku bei neueren Modellen denke. Dieser ist inzwischen meist so in den Rahmen integriert, dass er auf den ersten Blick kaum auffällt. Externe Lösungen wie der Akku am Gepäckträger wirken dagegen viel weniger harmonisch. Dieser Trend ist auch bei anderen Teilen wie Motor, Licht oder Display inzwischen verbreitet. All das soll nicht mehr wie auf das Rad draufgesetzt wirken, sondern mit ihm zu einer Einheit verschmelzen.

Inspektion – Geld, das sich auszahlt

Ein Auto bringen wir meist ganz selbstverständlich zur Inspektion. Beim Fahrrad scheint das zunächst wie Luxus. Aber E-Bikes haben einen höheren Verschließ als normale Räder und sollten deshalb regelmäßig gewartet werden. Beim Fachmann können Sie wichtige Komponenten wie Bremsen, Motor, Akku, Software, aber auch Federung, Reifenabtrieb und Speichenspannung checken lassen. Der Vorteil dabei: So erhöhen Sie die Lebensdauer. Da lohnen sich die ca. 60 Euro (plus etwaige Reparaturen) alle 2000 Kilometer.