Die E-Bike-Sprache ist leicht zu lernen

Rund um das E-Bike gibt es einige spezielle Begriffe, die man kennen sollte. Warum? Weil es umso mehr Spaß macht, die schnittigen, elektrisch unterstützten Fahrräder im Alltag zu benutzen, wenn man sich ein bisschen auskennt. Die E-Bike-Sprache ist dabei auch gar nicht kompliziert und viele Begriffe haben Sie womöglich ohnehin schon mal gehört. Nur: Wissen Sie auch genau, was sich dahinter verbirgt?

Diesmal geht es in unserem E-Bike-ABC um den Buchstaben L und die wichtigsten Fragen dazu: Wie viele Ladezyklen dürfen Sie also von einem Akku erwarten? Was zeichnet den Lithium-Ionen-Akku aus? Und was versteht man unter einem E-Bike mit Low Entry?

Ladezyklus – wie viel ist drin?

Jeder E-Bike-Fahrer wünscht sich, besonders viele Ladezyklen mit seinem Akku zu schaffen. Immerhin ist der Austausch des Akkus teuer. Ein einzelner Ladezyklus umschreibt hier, dass der Akku einmal komplett entladen und wieder aufgeladen wird. Laden Sie ihn beispielsweise bei 70 Prozent wieder auf, ist das nur ein Teilladezyklus, welcher übrigens unproblematisch ist und Sie keine vollen Zyklen kostet. Die meisten E-Bike-Akkus schaffen etwa 500 bis 1000 Vollladezyklen. Das entspricht dann rund 25.000 bis 100.000 Kilometern.

Lithium-Ionen-Akku – der Standard beim E-Bike

Moderne E-Bikes fahren generell mit Lithium-Ionen-Akku. weil diese eine hohe Energiedichte haben, also auch leicht sind, und zudem eine hohe Lebensdauer aufweisen. Meist brauchen sie etwa 2 bis 5 Stunden, um voll aufgeladen zu werden. Erhöhen lässt sich die Lebensdauer dabei noch, wenn Sie den Akku pfleglich behandeln. Zum Beispiel, indem Sie ihn nach jeder Fahrt wieder aufladen und den Ladestand generell zwischen 20 und 80 Prozent halten. Tiefentladungen sollten Sie ebenso vermeiden wie krasse Temperaturschwankungen. Geladen werden sollte der Akku immer bei etwa 20 Grad Raumtemperatur.

Low Entry – der bequeme Weg

Beim E-Bike-Kauf lässt sich allerlei auswählen. Ein Rad mit Low Entry ist dabei eine sehr komfortable Lösung. Dabei handelt es sich um ein Damenrad, das ein niedriges Tretlager aufweist. Dadurch ist der Einstieg besonders tief und einfach.