Fahren Sie nur ein E-Bike , das passt Ein Rad ist nur so sicher wie Sie es beherrschen. Und das funktioniert nicht, wenn beispielsweise der Sattel und der Einsteig zu hoch sind. Alle Details sollten stimmen. Deshalb fahren Sie erst los, wenn Sie das für Sie passende Modell gefunden haben.

Überschätzen Sie sich nicht

Ein E-Bike fährt sich durchaus anders als ein normales Fahrrad. Es hat ein anderes Gewicht, eine andere Kurvenlage, bremst vielleicht für Sie ungewohnt. Auch an den elektrischen Antrieb muss man sich erst einmal gewöhnen. Lernen Sie Ihr Rad also unbedingt gründlich kennen, um in jeder Gefahrensituation vorbereitet zu sein. Sehr empfehlenswert sind beispielsweise spezielle Sicherheitstrainings für Pedelec-Fahrer.