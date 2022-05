Fahrrad, das die allermeisten fahren und das umgangssprachlich auch oft E-Bike genannt wird. Was das Pedelec allerdings vom echten E-Bike unterscheidet: Es kann anders als das echte E-Bike, für das unter anderem Führerschein und Versicherung fällig werden, nicht per Knopfdruck ohne Pedalunterstützung fahren, sondern es muss grundsätzlich in die Pedale getreten werden, um die elektrische Unterstützung zu nutzen. Pedelecs bis 25 km/h werden wie Fahrräder behandelt. Spätestens ab 25 km/ wird die Unterstützung durch den Hilfsmotor automatisch gekappt.