Auch Edelstahlketten können rosten

Oft haben E-Bikes zwar wegen der höheren Anforderungen besonders robuste Ketten aus Edelstahl, die dann naturgemäß weniger zu Rost neigen. Doch zum einen kann schon ein Schraubenzieher, der vorher mit Stahlschrauben Kontakt hatte und an dem kleine Partikel von Eisenoxid haften, reichen, um bei Kontakt mit dem Edelstahl Rost auszulösen. Zum anderen lässt sich ein E-Bike auf Wunsch mit einer normalen Fahrradkette fahren. Rost ist also immer möglich.

Wie gehen Sie bei der Entrostung der Kette vor?

Rost an der Kette ist nun kein Grund, gleich die Segel zu streichen und die ganze Kette zu tauschen. Wichtig ist, dass Sie checken, wie tief der Rost bereits in die Kette eingedrungen ist. Ist der Schaden zu groß, kann sie reißen. In dem Fall ist der Austausch unvermeidbar. Hat die Korrosion dagegen erst begonnen, können Sie die Kette einer gründlichen Reinigung und Entrostung unterziehen. Dazu gibt es verschiedene Mittel. Am besten, Sie bauen die Kette komplett aus und nehmen zunächst eine Grundreinigung mit Kettenreiniger vor. Anschließend ist eine Variante, einen professionellen Rostlöser zu nehmen. Hier sollten Sie immer genau auf die Anleitung und Einwirkzeit achten.

Wer es erst einmal mit Hausmitteln probieren will, kann die ausgebaute Fahrradkette alternativ einige Stunden bis Tage (je nach Rostintensität) in Essig einlegen. Das löst einen Großteil des Rosts, den Rest schrubbt man mit einer Stahlbürste ab.

Diese Hausmittel können Rost vertreiben

Auch das Kriechöl WD-40 ist gut zum Entrosten geeignet: Ein- bis mehrmals jeweils ca. 15 Minuten einwirken lassen und dann abschrubben, bis ein gutes Ergebnis vorliegt. Ist die Fahrradkette nur sehr wenig verrostet, hilft es teils schon, sie mit heißen Wasser, Spüli und etwas Zitronensäure zu behandeln.

Nach der Rostbehandlung sollten Sie alle behandelten Bauteile ausgiebig waschen und trocknen lassen. Wichtig: Die Kette muss nun vor bzw. nach dem Einbau gründlich gepflegt werden, z.B. mit Kettenöl. Generell ist es sinnvoll, die Kettenpflege ab jetzt regelmäßig einzuplanen. Dann wehren Sie neuen Rost am besten ab bzw. erkennen ihn, bevor er zu einem größeren Problem wird.