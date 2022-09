Haarpigmentierung in der Cosmedica Clinic als Alternative zur Haartransplantation. Günstiger als in Deutschland und ohne Qualitätseinbußen!

Kräftiges, volles Haar wird automatisch mit Jugend und Vitalität assoziiert. Wenn sich lichte Stellen zeigen, sind Unwohlsein, Scham, ein reduziertes Selbstbewusstsein und sogar ein völliger Rückzug aus der Öffentlichkeit die Folgen.

Eine Haarpigmentierung kann Betroffenen mit einer optischen Haarverdichtung (engl. "Visual Hair Densification"), die mit permanentem Make-up vergleichbar ist, helfen.

Was ist eine Haarpigmentierung?

Bei einer Haarpigmentierung werden Farbpigmente entsprechend der Farbe des Deckhaars mit feinen Nadeln von 0,6 bis 1,2 Millimeter in die Kopfhaut eingebracht.

Die kahlen Stellen werden dadurch optisch verdichtet und lassen das Haar insgesamt voller wirken. Vergleichbar ist die moderne Methode zur Haarverdichtung mit dem Anbringen von Permanent Make up im Gesicht.

Wie läuft eine Haarpigmentierung ab?

Vorbereitung

Vor der ersten Sitzung findet ein Beratungsgespräch statt, bei dem die Wünsche und Erwartungen des Patienten besprochen werden. 24 Stunden vor der Behandlung sollte auf blutverdünnende Medikamente, Schmerzmittel, Alkohol und Drogen verzichtet werden. Nachdem die Kopfhaut desinfiziert wurde, wird das Behandlungsfeld aufgezeichnet. Anschließend beginnt der Facharzt, die Farbpigmente auf die Kopfhaut mit der VHD-Methode aufzutragen.

Schmerzempfinden

Eine Haarpigmentierung ist kein operativer Eingriff und wird normalerweise nicht als schmerzhaft empfunden. Sollte dennoch der Wunsch nach örtlicher Betäubung bestehen, kann eine Anästhesie Creme verwendet werden. Um allergischen Reaktionen vorzubeugen, kommen ausschließlich hypoallergene biologische Wirkstoffe in den Farben zum Einsatz, die frei von Schwermetallen sind. Das Besondere an dieser Behandlung ist auch, dass Sie direkt wieder gesellschaftsfähig sind, und die Methode hinterlässt keine Narben.

Benötigte Sitzungen

Die Anzahl der benötigten Sitzungen hängt davon ab, wie groß die zu behandelnde Fläche ist und wie weit der Haarausfall bereits fortgeschritten ist. Grundsätzlich sollte mit 3 bis 6 Sitzungen gerechnet werden, zwischen denen jeweils 3 bis 4 Wochen liegen sollten, damit sich die Kopfhaut erholen kann. Pro Sitzung werden etwa 2 bis 4 Stunden veranschlagt.

Für wen eignet sich eine Haarpigmentierung?

Die Haarpigmentierung ist eine attraktive Alternative zur Haartransplantation, wenn vorhandene Haare verdichtet werden und voller wirken sollen. Sie eignet sich als ein besonders schonendes Verfahren bei diffusem Haarausfall, Geheimratsecken, kreisrundem Haarausfall sowie Hinterhaupt- oder Stirnglatzen.

Auch Narben auf der Kopfhaut können mit der modernen Methode kaschiert werden. Insgesamt kann eine Haarpigmentierung bei genetisch bedingtem und hormonell bedingtem Haarausfall die gewünschten Ergebnisse erzielen.

Was spricht für eine Haarpigmentierung in der Türkei?

Ganz klar - der niedrige Preis bei höchsten Qualitätsstandards! Die Cosmedica Clinfic in Istanbul verhilft ihren Patienten seit 15 Jahren zu vollem, dichterem Haar.

Mit Dr. Levent Acar wird die Klinik für ästhetische Chirurgie von einem erfahrenen Chefarzt geleitet, der sich auf besonders natürliche Haarlinien spezialisiert hat.

Innovative Methoden der Haarpigmentierung, der Haartransplantation und der Schmerzausschaltung gehören zum Standardrepertoire der Klinik. Außerdem sprechen alle Mitarbeiter deutsch, englisch und türkisch.

Sollten Sie sich dafür entscheiden, Ihre Haarpigmentierung in Istanbul durchführen zu lassen, können Sie die Behandlung auch mit einem Urlaub in der Türkei vereinen.

Mit welchen Kosten muss man bei einer Haarpigmentierung rechnen?

In Deutschland werden für eine Haarpigmentierung von kleinen Stellen mindestens 1500 Euro berechnet. Entscheidet man sich für eine Haarpigmentierung in Türkei bei zum Beispiel Cosmedica, muss man mit ungefähr 700 Euro für eine kleine Sitzung rechnen.

Da lichte Haare als kosmetisches Problem angesehen werden, wird die Haarpigmentierung meist nicht von Krankenkassen übernommen. Ausnahmen werden in Einzelfällen, häufig bei einer vorherigen Erkrankung, die den Haarausfall verursacht hat, gemacht. Eine Beantragung der Kostenübernahme kann sich also lohnen. Falls der Antrag abgelehnt wird, bietet die Cosmedica Clinic in Istanbul eine finanziell attraktive Alternative ohne Qualitätseinbußen.

Welche Vor- und Nachteile hat die Haarpigmentierung?

Die Vorteile der Haarpigmentierung sind vielfältig: Bereits wenige Stunden nach der ersten Sitzung sind erste Ergebnisse sichtbar, während die Haartransplantation erst nach ungefähr einem Jahr ihre Wirkung entfaltet.

Durch die besonders dünnen Nadeln, die bei dem modernen Verfahren eingesetzt werden, hinterlässt die MHP-Behandlung keine Narben, die erklärungsbedürftig wären. Stattdessen können vorhandene Narben kaschiert werden. Außerdem handelt es sich um eine besonders sanfte Methode, die ohne operativen Eingriff natürliche Ergebnisse erzielt.

Wie bei jeder Behandlung gibt es auch hier einige wenige Nachteile: Die Pigmentierung kann vom Patienten in seltenen Fällen als schmerzhaft empfunden werden, mit einer speziellen Anästhesie Creme kann die betroffene Stelle jedoch betäubt werden.

Außerdem werden die Farbpigmente nicht so tief gestochen wie beim Tätowieren, sodass die Pigmentierung nach ungefähr 5 Jahren verblasst ist und erneuert werden muss. Hat sich der Patient für eine Haarpigmentierung entschieden, sollten die Haare nicht mehr gefärbt werden, da die Pigmente dann optisch auffallen.

Darüber hinaus muss man sich bewusst sein, dass bei einer Haarpigmentierung einfach pigmentierte Stellen entstehen und keine echten Haare, wie es bei der Haartransplantation der Fall ist, eingesetzt werden.

Welche Alternativen zur Haarpigmentierung bietet die Cosmedica Clinic an?

Neben der Haarpigmentierung gehören Haartransplantationen zum Spezialgebiet der Cosmedica Clinic für ästhetische Chirurgie in der Türkei. Für die Haartransplantation in Istanbul werden am häufigsten folgende Techniken verwendet:

FUE (Follicular Unit Extraction) Saphir: Entnahme einzelner Haarwurzeln mit dem FUE-Punch (Hohlnadel) und Einsatz in die Haarkanäle, die zuvor mit einer schonenden Saphirklinge geöffnet wurden

einzelner Haarwurzeln DHI (Direct Hair Implantation) Saphir: Entnahme einzelner Haarwurzeln und rundum geschützter Einsatz in die Haarkanäle mit einem speziellen Implanter in die Haarkanäle in einem Schritt.

