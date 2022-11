© Getty Images



„Vorbeugen mit viel Vitamin C“ - Falsch. Zu viel Vitamin C kann der Körper gar nicht verwenden und scheidet es ungenutzt wieder aus. Die ausreichende Dosis Vitamin C, die Ihr Körper benötigt, damit die Immunabwehr funktioniert, ist ausreichend in frischem Obst und Gemüse vorhanden. Das sollten Sie jedoch zu sich nehmen.