Ist es ein perfektes Make-up, ein knappes Outfit oder die süße Stupsnase? Geht es darum, auf welche Dinge Männer bei einer Frau stehen, haben wir viele Klischees im Kopf. Das Problem: Um dem – vermeintlichen – Traumbild einer Frau zu gleichen, versuchen sich viele von uns zu ändern. Dann räumen sie den kompletten Kleiderschrank um, sehen sich Schmink-Tutorials an oder vereinbaren sogar einen Termin für die Schönheits-OP.

Doch abgesehen davon, dass niemand für einen Mann an sich rumwerkeln sollte, sind es in Wirklichkeit ganz andere Eigenschaften und Eigenarten, die die Herren anziehend finden. Wir verraten, was Männer an Frauen tatsächlich mögen.

Eine Frau sollte authentisch sein

Männer merken, wenn eine Frau nicht sie selbst ist. Viel besser ist es daher, wenn wir zu unseren kleinen Macken stehen. Dann lachen wir einfach laut und glucksend, singen im Auto in den schiefsten Tönen unseren Lieblingssong mit oder versuchen gar nicht erst, unseren genervten Gesichtsausdruck zu ändern.

Viele Männer lieben es schließlich, wenn eine Frau aus der Masse heraussticht und es ihr völlig egal ist, wie sie dabei auf andere wirkt. Dazu gehören auch die eigenen Interessen und Hobbys: Wir mögen die Hörspiele aus unserer Kindheit noch immer und haben ein Kuscheltier im Bett? Dass wir auch unsere verspielte Seite zeigen können, finden Männer anziehend.

Es muss nicht immer der perfekte Look sein

Klar: Tragen wir figurbetonte Kleidung und schminken uns die perfekten Smokey-Eyes, wirkt das beeindruckend auf Männer. Viel besser finden es die meisten von ihnen jedoch, wenn wir uns einfach in die weiten Schlabberklamotten werfen, Make-up Make-up sein lassen und die Haare auch einmal durcheinander statt gestylt tragen. Dabei stehen wir zu unserer großen Nase oder den leicht schiefen Zähnen. Schließlich macht uns beides einzigartig.

Auf welche ungewöhnlichen Dinge Männer bei Frauen außerdem stehen, haben wir für Sie in unserer Bildershow zusammengefasst.