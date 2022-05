Auf der Suche nach Ihrer zweiten Hälfte, haben Sie diesen tollen Mann kennengelernt. Sie haben sich bereits ein paar Mal getroffen und sich großartig verstanden.

Jetzt aber sitzt er Ihnen gegenüber und erklärt, dass aus Ihnen leider nichts wird. Dabei erwähnt er aber nicht, dass er keine Gefühle für Sie entwickelt oder einfach kein Interesse an Ihnen hat.

Stattdessen kommt seine kreative Seite zum Vorschein und er denkt sich so manche Ausrede aus. Was Männer sagen, wenn Sie Ihnen einen Korb geben wollen, verraten wir hier.

Es liegt nicht an dir, es liegt an mir

Eigentlich ist es ja ganz nett, dass uns die Männerwelt nicht verletzen möchte. Viel lieber wäre uns aber, wenn unser Gegenüber ehrlich ist.

Wir möchten den wahren Grund dafür kennen, dass er sich keine Beziehung mit uns vorstellen kann. Stattdessen hören wir uns an, dass das alles nicht unsere Schuld ist, sondern es nur an unserem Date-Partner liegt.

Der ist nämlich nicht gut genug für uns, hat gerade ja so gar keine Zeit für eine Beziehung oder ist einfach ein viel zu großer Karrieremensch.

Warum sich dieser vielbeschäftigte und bindungsunfähige Mann dann aber auf die Suche nach einer Partnerin gemacht hat, ist uns schleierhaft.

Also eigentlich liegt es ja doch an dir

Daneben gibt es aber auch noch die andere Art der Ausreden. Dann sind wir selbst schuld am Ausgang der Dates, weil wir ja anscheinend viel zu wenig Gefühle für den Mann vor uns haben.

Außerdem haben wir ihn unter Druck gesetzt und ihm seiner Freiheit beraubt. Und weil ihm das alles viel zu schnell geht, ist hier jetzt Schluss.

Weitere beliebte Ausrede: Er möchte nicht von uns verletzt werden, schließlich hat er in vergangenen Beziehungen doch schon so viel Schlechtes erlebt. Welche Ausreden sich Männer noch ausdenken, wenn sie kein Interesse an uns haben, erfahren Sie in unserer Bildershow.