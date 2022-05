Manchmal hat das Glück Pause – auch wenn Sie in einer harmonischen Partnerschaft leben. Dann ziehen dunkle Wolken und mit diesen eine Depression auf, unter der Ihr Partner leidet. Die Depression ist eine ernsthafte Erkrankung und bedeutet viel mehr als nur schlechte Laune und Traurigkeit. Wer einen depressiven Partner an seiner Seite hat, steht vor einer großen Herausforderung. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie Ihrem oder Ihrer Liebsten helfen können, wenn er oder sie unter einer Depression leidet.

Ihr Partner bleibt immer noch Ihr Partner

Eine Depression sollten Sie auf keinen Fall herunterspielen. Nehmen Sie Ihren Partner ernst und bieten Sie ihm Hilfe an. Er sollte das Gefühl haben, dass Sie ihn unterstützen. Gleichzeitig sollten Sie jedoch stets daran denken, dass die Person an Ihrer Seite noch immer ein Mensch ist und niemand, der einzig und allein aus einer psychischen Krankheit besteht. Lassen Sie auch anderen Themen Raum und stellen Sie die Depression nicht ständig in den Mittelpunkt. Es ist wichtig eine Balance zwischen Unterstützung und Ablenkung zu schaffen, die Ihrem Partner einen möglichst angenehmen Alltag ermöglicht.

Eine Therapie ist wichtig

Auch wenn Sie für Ihren Partner der Fels in der Brandung sind, ist es enorm wichtig, dass er sich zusätzlich die Hilfe eines Therapeuten sucht. Dieser kennt die richtigen Ansätze um den erkrankten Menschen aus seinem Tief zu holen und kann diesem – wenn nötig – auch zu einer medikamentösen Behandlung raten. Und: Sie sollten nicht vergessen, weiterhin auch auf sich selbst zu achten. Nehmen Sie sich zu stark zurück, kann Sie dies mit der Zeit unglücklich machen und das belastet die Beziehung zusätzlich. Sprechen Sie mit Ihrem Partner auch über Ihre eigenen Probleme und unternehmen Sie gemeinsam schöne Dinge. Das schenkt Ablenkung und schweißt zusammen. In unserer Bildershow verraten wir Ihnen alle Tipps, dank derer Sie Ihrem depressiven Partner helfen können.