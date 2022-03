Dates sind keine einfache Angelegenheit. Wir möchten uns selbst von unserer besten Seite zeigen und sind aufgeregt, während wir uns schon eine gemeinsame Zukunft mit unserem Gegenüber vorstellen. Verhält sich der Mann aber nicht so, wie wir es uns wünschen, sind wir enttäuscht und ärgern uns über die verlorene Zeit.

Ganz gleich, ob wir den anderen live und in Farbe treffen oder mit ihm Nachrichten in den bekannten Dating-Apps austauschen: Ein Mann kann beim Flirten viel falsch machen und sich so ins Aus schießen. Wir verraten Ihnen, welche die schlimmsten Fehler in der Mann-Frau-Kommunikation sind.

Was er beim Date

Sie sitzen in diesem schicken Restaurant und freuen sich auf einen schönen Abend mit leckerem Essen und guten Gesprächen. Er aber lässt Ihre Traum-Seifenblase schnell platzen, denn er stellt sich ziemlich ungeschickt an: Obwohl Sie bereits seit einer halben Stunde reden, ist es noch nicht auf Sie eingegangen.

Sie wissen alles über ihn, seine Vergangenheit und mögliche Zukunft und haben das Gefühl, dass seine Ex Ihre beste Freundin ist - schließlich haben Sie bereits ein genaues Bild von ihr. Sind dann endlich Sie selbst Thema, fährt er Ihnen über den Mund und macht Ihnen deutlich, dass er Sie nicht ernst nimmt. Und wenn es nur um Sex geht, wissen Sie sowieso, woran Sie sind.

Wenn der Flirt-Chat schief läuft

Häufig kommt es gar nicht erst zum Date - nämlich dann, wenn der Mann schon beim ersten Chat Fehler macht. Freuen können wir uns, wenn er uns regelmäßig schreibt, denn: Manchmal geht es nicht voran, weil sich unser virtuelles Gegenüber nur alle paar Tage meldet oder mehr als Ein-Wort-Sätze nicht zustande kommen.

Auch Chatverläufe voller Emojis mögen wir nicht, denn dabei fehlt uns manchmal die Ernsthaftigkeit. Weiterer Fehler: Er spricht über andere Frauen, mit denen er Kontakt hat und führt uns vor Augen, dass wir nur eine von vielen Möglichkeiten sind.

In unserer Bildershow haben wir Ihnen noch einmal die zehn schlimmsten Flirt-Fehler der Männer zusammengefasst.