Auch, wenn wir es uns alle wünschen: Es kommt selten vor, dass wir an der Supermarkt-Kasse stehen und uns die absolute Traumfrau oder der Traummann anspricht. Und auch nach einem feuchtfröhlichen Freitagabend in der Bar gehen wir am Ende meist allein nach Hause.

Kein Wunder, dass Dating-Apps boomen: Online lassen sich schnell und unkompliziert neue Leute kennenlernen und Dates vereinbaren. Sie haben das Gefühl, bereits alle Leute in Ihrer Lieblings-Dating-App hunderte Male nach rechts und links gewischt zu haben? Dann probieren Sie doch einmal eine neue Plattform aus! Wir stellen Ihnen die besten Dating-Apps 2023 vor.

Flirten auf den ersten Klick

Die meisten Apps setzen auf die Power der Bilder: Sie betrachten das eine oder andere Foto eines potenziellen Flirts und entscheiden anhand dessen, ob die Person für Sie in Frage kommt. Das ist Ihnen zu oberflächlich? Dann werfen Sie Tinder vom Smartphone und probieren Sie Apps wie OKCupid oder Hinge aus. Hier geht es nicht um eine tolle Aufnahme, sondern darum, die inneren Werte Ihres virtuellen Gegenübers zu entdecken.

So können Sie etwa bei OkCupid zahlreiche Fragen beantworten und Menschen kennenlernen, die genauso ticken wie Sie. Das ist Ihnen immer noch zu anstrengend? Dann lassen Sie Ihre Freunde für Sie auf Partnersuche gehen: Bei Blindmate werden Sie schließlich vor vollendete Tatsachen gestellt und tauschen Nachrichten mit Dates aus, die Ihre Herzensmenschen ausgewählt haben.

Neue Arten des Online-Datings

Immer mehr Apps lassen die reale mit der virtuellen Welt verschmelzen: So zeigt Ihnen etwa Lovoo Menschen an, die sich gerade in direkter Nähe zu Ihnen befinden. Sind Sie mutig genug, können Sie sie ansprechen und sofort auf einen Kaffee einladen. Happn funktioniert ähnlich und verrät Ihnen, mithilfe einer Timeline, wer Ihnen den ganzen Tag über begegnet ist. Wenn Sie möchten, können Sie dann mit den potenziellen Flirts in Kontakt treten.

In unserer Bildershow haben wir Ihnen diese und weitere Dating-Apps zusammengestellt, die Sie 2023 nicht verpassen sollten.