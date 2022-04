Sind Sie jemand, der es im Bett gerne ruhig angehen lässt und intensive Küsse und Streicheleinheiten mag? Oder bevorzugen Sie die härtere Tour und werfen hin und wieder einen Blick in die geheimnisvolle Welt des BDSM?

Was Ihnen im Bett gefällt, hat nicht nur mit Ihren persönlichen Erfahrungen zu tun. Auch Ihr Sternzeichen kann eine Rolle dabei spielen, welche Wünsche und Träume Sie ausleben möchten. Wir verraten Ihnen, wie die Tierkreiszeichen im Bett ticken.

Diese Sternzeichen mögen Zärtlichkeit

Worauf ein Sternzeichen beim Liebesspiel steht, hängt in erster Linie mit besonderen Charaktereigenschaften zusammen. So spiegelt sich etwa das gefühlvolle Gemüt der Fische auch beim Sex wieder. Sie wollen kuscheln und dem Partner einfach nur nah sein. Viel Zeit für den Anderen nimmt sich der Stier, für den ein langsames Liebesspiel viel mehr zählt als die schnelle Nummer in der Mittagspause.

Und obwohl der stolze Löwe im Alltag stets sich selbst in den Mittelpunkt stellt, verschmilzt er beim Sex mit seiner zweiten Hälfte. Diese kommt garantiert jedesmal auf ihre Kosten. Spannend: Einige Sternzeichen präsentieren im Bett eine andere Seite von sich. Dann überrascht etwa der sonst so verschlossene Wassermann als nahbarer Liebhaber.

Experimente wagen diese Sternzeichen

Langeweile und Eintönigkeit im Bett ist für einige Sternzeichen ein No-Go. Sie lieben es, immer wieder Neues auszuprobieren und jeden Wunsch auch in die Tat umzusetzen. Und so ist der Zwilling offen für wechselnde Sexualpartner und One Night Stands. Love Toys gehören für ihn zu einem guten Liebesspiel dazu.

Zu diesen greift auch der Schütze regelmäßig, während der Steinbock seine Träume lieber an verschiedenen Orten auslebt. Skorpion und Jungfrau übernehmen zwischen den Laken die dominante Rolle - heiße Hilfsmittel wie Peitschen inklusive.

