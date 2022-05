Es ist Ihnen ein Rätsel: Sie haben ein Date nach dem anderen, doch außer einem netten Gespräch kommt nie etwas bei Ihren Bemühungen heraus. Dabei wünschen Sie sich eine Beziehung - oder zumindest einen netten Flirt. Dass wir bei unserem Gegenüber nicht gut ankommen, kann daran liegen, dass wir einfach nicht auf einer Wellenlänge liegen.

Daneben besteht die Möglichkeit, dass wir uns ungeschickt beim Flirten anstellen. Wie wir beim Kennenlernen auf einen Anderen wirken, hängt dabei stark von unserem Sternzeichen ab. Schließlich bestimmen die Tierkreiszeichen, welche Eigenschaften wir an den Tag legen. Wir verraten Ihnen, welches die größten Flirt-Fehler der Sternzeichen sind.

Sie reden zu viel über sich … oder zu wenig

Manchmal ist es gar nicht so leicht, die richtige Balance zu finden. Während die einen Sternzeichen das komplette Date zur Ego-Show werden lassen, zeigen sich andere verschlossen. Der selbstbewusste Löwe etwa macht sich den ganzen Abend zum Thema und lässt den Anderen kaum zu Wort kommen.

Dafür reden Skorpione lieber über das Wetter als über das, was in ihrem Kopf vor sich geht. Generell können die falschen Themen zu einem Date-Desaster werden - wenn es zum Beispiel nur um die stressige Vorbereitung der nächsten Präsentation geht.

Ein Schritt zu weit

Optimismus ist gut, doch manchmal ist es besser abzuwarten. Das sollte sich etwa der Fisch zu Herzen nehmen, der schnell an dem Anderen hängt. Anstatt sich weiter kennenzulernen, plant er schon die große Hochzeit - eine Feier, über die der Krebs bereits beim ersten Treffen spricht. Auch er zeigt sich ungeduldig und würde am liebsten noch am Abend vor den Traualtar treten.

Hingegen gibt es Sternzeichen, die kritisch an die Sache herangehen - zum Beispiel die Waage, die lieber zweimal hinsieht, bevor sie sich bindet.

In unserer Bildershow haben wir noch einmal zusammengefasst, welche Flirt-Fehler die einzelnen Sternzeichen am häufigsten begehen.