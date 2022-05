Wir alle haben so unsere Macken und schlechten Angewohnheiten. Mit manchen Eigenschaften gehen wir unseren Mitmenschen manchmal ganz schön auf die Nerven. Wieder andere Eigenheiten halten uns hingegen selbst auf und machen uns das Leben unnötig schwer.

Klar ist jede Person anders und wie wir uns verhalten, hängt viel von unserer Erziehung, Erfahrungen und unserem Charakter ab. Aber: Es gibt einige Eigenschaften, die mit unserem jeweiligen Sternzeichen in Verbindung stehen.

Wir haben uns die zwölf Sternzeichen einmal genauer angesehen und verraten Ihnen, welche Macken typisch für diese sind.

Diese Sternzeichen machen sich selbst das Leben schwer

Mit einigen Eigenschaften stehen wir uns selbst im Weg. Sind wir beispielsweise Wassermann, sind wir unglaublich chaotisch und uns passieren immer wieder Dinge, die wir lieber nicht erleben würden.

Als Fisch vertrauen wir uns niemandem an und lösen Probleme selbst statt auf die Hilfe von Freunden und Familie zu bauen.

Und wenn unser Sternzeichen Krebs ist, denken wir viel zu oft viel zu wenig nach. Dann kaufen wir eben spontan den teuren Mantel oder wandern nach Spanien aus, ohne Spanisch sprechen zu können.

Einige Sternzeichen sind ganz schön anstrengend

Neben den Sternzeichen, die sich das Leben selbst schwer machen, gibt es auch jene, die für ihre Mitmenschen zu einer echten Herausforderung werden.

So will sich etwa keiner mit dem häufig cholerischen Widder anlegen und ihm Paroli bieten. Der Stier ist nachtragend und nimmt eine Entschuldigung nicht an – auch wenn sie ernst gemeint ist.

Und der Löwe hält sich stets für etwas Besseres und versucht seine Freunde in jeder Situation in den Schatten zu stellen. Aber: Macken machen uns auch sympathisch und Perfektion ist doch viel zu langweilig, oder?

Und deswegen sollten Sie lernen mit Ihren Eigenarten und denen der anderen zu leben. Damit Sie gewappnet sind, erfahren Sie in unserer Bildershow alles über die Macken der Sternzeichen.