Die Sterne geben Starthilfe beim Dialog

Nichts macht so wenig Spaß wie ein Date , bei dem das Gespräch einfach nicht in Gang kommen will. Gleichzeitig kennen Sie und Ihr Gegenüber sich ja gerade zu Beginn noch nicht so gut, dass die idealen Themen einfach so auf der Hand liegen. Ein bisschen Starthilfe ist also durchaus von Vorteil – und die liefert praktischerweise der Blick in die Sterne.

Wer mag Gefühlsthemen und wer Kontroversen?

Ebenso wie jedes Sternzeichen seine ganz besonderen Eigenschaften hat, gibt es ganz spezifische Interessen im Dialog. Manchmal liegen die wie beim Löwen fast schon auf der Hand – er redet nämlich wie es dem Sternzeichen auch gern nachgesagt wird verdammt gerne über sich selbst.

Manche Details müssen Sie aber erst einmal wissen. So ist es ideal, den Widder in leidenschaftliche Kontroversen zu verwickeln, während er mit philosophischen Gesprächen so gar nichts anfangen kann. Der Krebs mag die großen Gefühlsthemen, während Sie die Jungfrau genau damit in die Flucht schlagen können und daher besser auf Logik , Zahlen und Fakten setzen sollten. Außerdem ist es natürlich gut zu wissen, dass der Skorpion mit Smalltalk gar nichts anfangen kann, aber stundenlang mit Ihnen über den Sinn des Lebens sprechen wird. Den Wassermann wiederum begeistern Sie mit Visionen und neuen Hobbys, während er Beziehungsthemen eher unsexy findet.

Im Gespräch geschickt punkten

Insofern kann es sich durchaus lohnen, das Sternzeichen Ihres Dates schon vor dem Treffen herauszufinden. Dann haben Sie die Chance, sich vorzubereiten.

Wobei unsere Themen-Typologie zusätzlich noch einen anderen Rat involviert: Es ist zwar völlig okay, wenn Sie das Gespräch mit den Lieblingsthemen des anderen positiv beeinflussen – Sie sollten sich dabei aber niemals verbiegen und Interesse für Bereiche heucheln, die Ihnen eigentlich gar nichts geben. Schließlich soll der Dialog beim Date letztlich immer beiden Seiten Spaß machen.