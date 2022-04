Tanga, String und Co.

Der Alptraum eines jeden Mannes: Ein Date mit einer Traumfrau, doch sobald er anfängt, die Dame langsam zu entkleiden, fällt der Blick auf einen übergroßen, ausgewaschenen Baumwoll-Schlüpfer.

Was der Slip-Typ über eine Frau verrät

Doch auch solch eine Unterhose, die auf den ersten Blick sehr unattraktiv ist, kann ein Hinweis auf sehr positive Eigenschaften der Frau sein. Und was einige Hollywood-Stars aktuell drunter tragen, ist auch nicht grade ein Indiz für Sinnlichkeit und knisternde Erotik. In unserer Bildershow zeigen wir die unterschiedlichen Slip-Typen und was sie über eine Frau verraten.

Doch wenn der erste Anblick etwas enttäuschend ist, muss Mann immer dran denken. Vielleicht sind ihre anderen Unterhosen ja nur in der Wäsche...