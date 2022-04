Wir Frauen wünschen uns, in einer Beziehung glücklich zu sein. Wir möchten ein Team mit unserem Partner bilden, dabei aber auch gleichzeitig selbstständige Individuen bleiben, Karriere machen Spaß haben. Doch wie stellen sich eigentlich die Männer eine perfekte Partnerschaft vor?

Während es Herren gibt, die ihre Wünsche offen kommunizieren, gibt es andere, bei denen wir rätseln, was wir tun können, damit sie zufrieden sind. Wir bringen jetzt Licht ins Dunkel und verraten Ihnen, was sich Männer wirklich in einer Beziehung wünschen.

Wir sollen sie respektieren und akzeptieren

Im Grunde ist es simpel: Unser Partner wünscht sich, dass wir ihn so nehmen, wie er ist. Dazu gehört seine fröhliche Seite ebenso wie Momente, in denen er wütend oder traurig ist. Wir sollen seine Gefühle und Gedanken respektieren anstatt zu versuchen, ihn zu verbiegen.

Dazu gehört es auch, ihm seine Freiheiten zu lassen. Möchte er mit den Jungs in die Bar gehen oder ein Fußballspiel im Stadion verfolgen, sollten wir ihn nicht aufhalten. Und ebenso erwartet er von uns, dass wir uns nicht verbiegen und uns nur noch als Teil eines Paares sehen, obwohl wir doch noch immer eine eigenständige Frau sind.

Liebe, Treue , Nähe

Was wir uns wünschen, wünschen sich auch die Herren an unserer Seite. Sie stellen sich eine Partnerschaft vor, die auf Treue und Vertrauen aufbaut. Fremdgehen sollte dabei kein Thema sein. Stattdessen setzen sie auf Offenheit und darauf, dass sie gemeinsam mit ihrer Freundin Probleme lösen können – dies aber am besten ohne allzu viele Streits.

Schließlich schätzen Männer Harmonie und gemeinsamen Spaß in einer Beziehung. Letzterer sollte auch im Bett stattfinden. Hier spielen Abwechslung, aber ebenso eine große emotionale Nähe eine Rolle.

In unserer Bildershow haben wir Ihnen noch einmal zusammengefasst, was Männern in einer Partnerschaft besonders wichtig ist.