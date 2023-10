So kann man "Ich liebe dich" auf andere Weise sagen

Die drei Worte "Ich liebe dich" gelten nicht umsonst als magisch. Sie stehen für unsere tiefsten Gefühle und sind für diesen einen besonderen Menschen gemacht. Aber: Mit der Zeit und Länge unserer Beziehung verfliegt irgendwann auch der Zauber des kleinen Satzes. Viel zu oft sagen wie ein "Ich liebe dich" aus purer Gewohnheit – etwa, bevor wir morgens zur Arbeit gehen. Doch wie können wir der Person, die wir lieben, noch sagen, was wir fühlen? Wir haben verschiedene Alternativen zum Klassiker herausgesucht.

Wenn sich das Leben verändert hat

Treffen wir auf unsere zweite Hälfte, kann diese das Leben ganz schön durcheinander bringen – im Idealfall auf positive Weise. Zeit, das unserem Partner oder der Partnerin auch zu sagen. Dann erklären wir etwa, wie viel besser und spannender unser Alltag ist, seit wir den Anderen kennen. Oder wir geben zu, dass wir uns seit diesem ersten Date ganz anders fühlen – vielleicht selbstbewusster, sexyer oder eben einfach geliebt. Klar, dass wir jetzt auch viel mehr erleben und gemeinsame Erinnerungen schaffen, die wir für immer festhalten möchten.

Was wir an unserem Seelenverwandten mögen

Natürlich gibt es Gründe, wegen derer wir uns in unsere zweite Hälfte verliebt haben. Und diese sollten wir ihr ab und zu aufzählen. Er oder sie bringt uns mal wieder so richtig zum Lachen? Dann sagen wir ihm oder ihr, wie wir seinen oder ihren Humor lieben. Vielleicht ist es auch die Art und Weise, wie unser Partner oder unsere Partnerin immer hinter uns steht und uns unterstützt. Ebenfalls als gute Alternative zu "Ich liebe dich" wirkt ein "Ich vermisse dich" und dass wir zugeben, dass unser Tag ohne den Anderen oder die Andere ziemlich leer und langweilig ist. Wie man der zweiten Hälfte außerdem sagen kann, dass man sie liebt, haben wir in unserer Bildershow zusammengefasst.