Egal, ob Sie die Lust ganz spontan überkommt oder Sie bewusst etwas Abwechslung zu den heimischen Laken suchen, Ihr Wagen bietet eine spannende Option. Hier sind die besten Tipps für geilen UND bequemen Sex in ihrem PKW:

So geht Sex im Auto

Die besten Plätze: Ein großer Vorteil beim Sex im Auto ist, dass Sie sich fast überall vergnügen können: In einem romantischen Waldstück, auf einem einsamen Rastplatz, im Autokino und natürlich auch in der Tiefgarage. Dort lauern allerdings überall Kameras, genau wie auf vielen anderen öffentlichen Parkplätzen. Entweder Sie leben mit dem extra Adrenalinkick, dass Sie wahrscheinlich auch andere Leute als Ihre Partnerin stimulieren, oder Sie entscheiden sich für ein etwas privateres Plätzchen. Zum Beispiel die eigene Garage.



Die besten Positionen im Auto: Grundsätzlich können Sie es überall treiben, wo sie bequem sitzen können – und Ihre Liebste setzt sich einfach auf sie. Die Beine kann sie auf seinen Schultern ablegen, hinter seinem Rücken verschränken oder sie geht einfach in die Hocke und reitet langsam auf seinem besten Stück auf und ab. Eine gelenkige Gefährtin hilft enorm, aber es gibt auch Optionen für die etwas steiferen Partnerinnen: Die Rückbank. Einfach beide Vordersitze nach vorne klappen und los geht’ s. Hier können Sie ihre Mitfahrerin relativ bequem von hinten, vorne oder – je nach Modell – sogar von der Seite nehmen.



Die besten Position auf dem Auto: Wenn Sie ein einsames Plätzchen für Ihr Gefährt gefunden haben, dann können Sie es auch auf dem Auto treiben. Die Motorhaube und der Kofferraum eignen sich bestens für Doggy StyleSex. Ihre Hüfte müsste relativ genau auf der Höhe seines Steuerknüppels sein und damit für ihn bequem erreichbar. Auch von vorne. Oder sie lehnt sich mit dem Oberkörper gegen den Wagen und er nimmt sie im Stehen. Alternativ kann er sich entspannt mit dem Rücken gegen sein heißes Gefährt lehnen – und sich von dem anderen einen Blow-Job verpassen lassen.



Die Verkehrsregeln: Generell ist Sex im Auto nicht verboten. Es kommt nur darauf an, wo ihr bestes Stück steht. Auf einem öffentlichen Platz kann eine Strafe drohen, allerdings nur, wenn sich jemand durch ihr Liebesspiel gestört fühlt. Dann handelt es sich um die Erregung eines öffentlichen Ärgernisses und es droht eine Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Selbst Sex während der Fahrt ist nicht explizit verboten. Aber ein Orgasmus kann durchaus die Konzentration schwächen – und die Straßenverkehrsordnung fordert: „Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht.“



Nur für Fortgeschrittene: Wer ein bisschen Geschick mit sich bringt und außerdem eine Decke, der kann es auch auf dem Autodach treiben: Schuhe ausziehen, aufs Dach klettern und unterm Sternenhimmel ein Schäferstündchen genießen. Je nach Wagen und Balance ist hier fast jede Position möglich. Denken sie an ein paar Taschentücher und treiben sie es nicht zu wild, sonst endet der Sex schnell auf dem harten Boden. Außerdem sehr reizvoll: Ein Quickie in der Waschanlage. Hier ist es von Vorteil, wenn die Dame einen Rock trägt, damit man schnell rein und auch wieder schnell raus aus kann – auch aus den Klamotten.