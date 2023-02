Bei den fünf Sprachen der Liebe handelt es sich um ein Modell des US-amerikanischen Therapeuten Gary Chapman, der in seinem Buch "The Five Love Languages: How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate“ die unterschiedlichen Formen, Liebe zu geben, beschreibt.

Kennen der eigenen Sprache ist gut für die Beziehung

Zu wissen, wie Sie selbst Ihre Liebe ausdrücken und gleichzeitig zu verstehen, welche Sprache der Liebe Ihre bessere Hälfte spricht, kann die Beziehung bereichern. Indem Sie die Sprachen der Liebe kennen, können Sie demnach besser nachvollziehen, welche Bedürfnisse Ihr Partner oder Ihre Partnerin hat und was Sie selbst in einer Beziehung brauchen.

Ist es Nähe, Komplimente oder sind Sie einfach glücklich, wenn Sie Zeit mit Ihrer besseren Hälfte verbringen können? In unserer Bildershow erfahren Sie, welche Sprache Sie und Ihr Partner oder Ihre Partnerin sprechen.

„Quality Time“ ist die Sprache der Liebe der Deutschen

Laut einer Studie des Marktforschungsinstitut Appinio spricht die Mehrheit der Deutschen (54% aller Befragten) die Sprache der „Quality Time“. Hierbei geht es darum, Zeit mit dem oder der Liebsten zu verbringen und gemeinsame Stunden zu genießen.