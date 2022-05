Das Online-Flirten boomt schon lange. Schon 16 % der Deutschen haben laut einer aktuellen Umfrage ihren Traumpartner im Netz gefunden – und gucken tun noch viel mehr! Hier sind die Todsünden beim Online-Flirten – und wie Sie sie vermeiden.

1. Todsünde: Lug und Betrug!

Seien Sie ehrlich beim Flirten! Klar, im Internet ist es einfach, sich jünger, dünner und sportlicher zu machen. Aber genauso leicht fliegen die getunten Aussagen auch auf. Oft kommt schon beim ersten Treffen die dann unschöne Wahrheit ans Licht. Folge: Sie sind unsicher und haben Ihre Glaubwürdigkeit verloren – ein glatter Fehlstart!

2. Todsünde: Fake-Selbstportraits!

Sixpack, makellose Haut und strahlend weiße Zähne? Fotoshop macht’s möglich! Ein Portrait von vor zehn Jahren hochladen oder sich als Typ wie Johnny Depp oder Angelina Jolie ausgeben? Möglich ist alles, aber es bringt rein gar nichts! Profi-Tipp: Zeigen Sie sich auf einem aktuellen Foto von Ihrer Schokoladenseite, betonen Sie Ihre positiven Seiten!

3. Todsünde: unentspannt sein!

Genießen Sie den Moment, haben Sie Spaß am Flirten! Nichts ist attraktiver als Lockerheit und Lebensfreude – und das spürt man, auch übers Internet. Steigern Sie sich nicht zu schnell in etwas hinein, seien Sie im Jetzt und nicht schon in der Zukunft – und der Flirterfolg kommt oft von ganz alleine!

4. Todsünde: die falsche Wortwahl!

LOL, ROFL, OMG– Netspeak ist ein absolutes Tabu beim Online-Flirten! Genauso können Sie sich mit Rechtsschreibfehlern, falscher Grammatik und klischeehaften Kennlernfragen schnell selbst ins Aus manövrieren. Achtung mit Komplimenten: „sexy“ und „heiß“ können schnell nach hinten losgehen. Individualität ist gefragt!

5. Todsünde: peinliche Selbstdarstellung!

Mit Ihrem Namen sagen Sie eine Menge über sich aus. Mit SexySie_HH zeigen Sie nicht nur, dass Sie aus Hamburg sind, sondern geben auch einen Teil Ihrer Persönlichkeit preis und vermitteln, was Sie suchen! Wenn Sie auf Partnersuche sind, versuchen Sie einen Namen zu finden, der IQ zeigt und Lust auf mehr macht!

6. Todsünde: Persönliche Daten weitergeben!

Handynummer, Adresse oder Arbeitsplatz gehören genauso wenig in die Hand Fremder wie intime Fotos. Erstens sind professionelle Spammer, Abzocker, Dealer immer auf der Suche nach Kontaktdaten, die sie missbrauchen können. Zweitens verbauen Sie sich so alle Wege für einen diskreten Rückzug. Am besten legen Sie sich einen E-Mail-Account nur fürs Online-Dating an. So können Sie jederzeit wieder abtauchen, wenn Sie nicht mehr gefunden werden wollen!

7. Todsünde: Flirtpartner verwechseln!

Im Eifer des Gefechts den Überblick zu verlieren, passiert ruckzuck. Eva, Sandra oder Valerie – peinlich wird’s wenn man nicht mehr weiß, wem man was geschrieben hat. Tipp: Entweder nicht zu viele Flirts parallel oder gut organisieren und sortieren. Und noch ein letzter Rat: Mit der Charming-Antwort nicht zu lange warten – Sie sind nicht der einzige Jäger im World Wide Web!