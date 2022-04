Aufdringliche Männer nerven

Wer kennt sie nicht die Situation in Bar oder Club: Eigentlich könnte der feucht-fröhliche Abend mit den Freundinnen wirklich gut sein, wären da nicht diese Typen, die sich mit peinlichen Anmachsprüchen unangenehm in den Vordergrund spielen, wenn sie sich erst einmal genug Mut angetrunken haben.

Dumme Anmachen cool kontern

Aber was antworten auf Anmachen wie "Ruf mich an, ich stehe im Telefonbuch unter 'H' wie 'Hengst'!"? Im Grunde genommen sollte an dieser Stelle der vermeintliche Macho durch simples Rückenzukehren in seine Schranken verwiesen werden. Oftmals aber verstehen die einfach gestrickten Herren der Schöpfung die nonverbale Kommunikation nicht, sodass klare Worte auf den Tisch müssen.

Für diesen Zweck haben wir in unserer Bildershow die besten Abfuhr-Sprüche zusammengetragen. Dabei reicht die Palette von netten Abfuhren für beispielsweise den besten Freund, der spontan mit einem Liebesbekenntnis überrascht, bis hin zu ganz klaren Worten für die Männer, die im Telefonbuch unter "H" wie "Hengst" zu finden sind.

So ausgestattet finden Sie mit Sicherheit immer die richtigen Worte, wenn Sie einem Mann vermitteln wollen, dass Sie in gar keinem Fall Interesse an ihm haben!