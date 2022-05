Es begann mit einer kurzen Mitteilung: Der britische Journalist Rhodri Marsden postete seine Erlebnisse bei einem ganz und gar misslungenen Rendezvous bei Twitter. Doch mit der Resonanz darauf hatte er nicht gerechnet. Hunderte von Usern antworteten und erzählten ihre schlimmsten Erlebnisse in 140 Zeichen via Twitter-Botschaft.

Unter firstdatehell.com und crapdate.com sind alle Tweets nachzulesen. Die Seite "bzonline.de hat" die zehn skurrilsten Geschichten herausgesucht, hier sehen Sie die Highlights! Täglich kommen neue und verrücktere Erlebnisse von Männern und Frauen hinzu.

Wer selber einmal ein Date erlebt hat, dass komplett in die Hose ging, kann es ebenfalls via Twitter posten. Durch die Kürze der einzelnen Botschaften wird viel der eigenen Vorstellung überlassen, das macht die Geschichten so lustig.

Laut der Nachrichtenseite "abcnews.com" hat Rhodri Marsden schon Angebote, die Geschichten zu veröffentlichen oder in einem Drehbuch zu verarbeiten. Wie es mit der immer größer werdenden Sammlung weitergeht, steht aber noch nicht fest.

Sehen Sie hier die Top Ten der schlimmsten Rendezvous!