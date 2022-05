Wer kennt es nicht, das durchdringende Gefühl der Verliebtheit, das zu Beginn einer Beziehung das Denken und Empfinden so sehr vereinnahmt, dass alle anderen Emotionen und Eindrücke an Bedeutung verlieren. Schmetterlinge übernehmen das Kommando im Bauch und durch die rosarote Brille wirkt die Welt gleich ein bisschen friedlicher und bunter.

Bildershow: Die sechs Phasen der Liebe, wo stecken Sie?

Doch im Laufe der Zeit, wenn man sich immer besser kennenlernt und das Besondere aus der Anfangsphase Stück für Stück vom Alltag durchdrungen wird, kämpfen sich auch andere Emotionen, wie Wut, Eifersucht oder Enttäuschung, durch den süßlichen Panzer der Verliebtheit und lassen viele Liebende wanken.

Schließlich soll in einer Beziehung ja auch nicht nur Süßholz geraspelt werden. Wer sich auf eine feste Partnerschaft einlässt, plant in der Regel sein Leben mit einem anderen Menschen zu teilen. Und natürlich spielen da Alltag, Meinungsverschiedenheiten und Kompromisse eine ganz entscheidende Rolle.

Bildershow: Wo sich Frauen heißen Sex wünschen

Nicht immer ist dabei für jeden nachvollziehbar, wann und warum bestimmte Dinge in einer Partnerschaft passieren, denn die Liebe wandelt auf seltsamen Pfaden. Doch ganz allgemein lässt sich sagen, dass eine Partnerschaft in der Regel sechs Phasen durchläuft.

Natürlich kann niemand außer den Liebenden entscheiden, wie sie sich in welchen Phasen zu verhalten haben, aber als Anhaltspunkt, wo die eigene Beziehung aktuell steht, sind sie allemal nützlich.

Deswegen stellen wir Ihnen in unserer Bildershow die sechs Phasen einer Beziehung vor, die jetzt von den Gesundheitsexperten der Central Krankenversicherung entschlüsselt wurden. Also finden Sie heraus, wie es um Ihre Beziehung steht, beziehungsweise in welcher Phase Sie sich gerade befinden!

Bildershow: Die sechs Phasen der Liebe, wo stecken Sie?