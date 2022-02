Emanzipation hin oder her: Es gibt Eigenschaften, die uns Frauen noch immer von der Männerwelt unterscheiden. Während es Angewohnheiten gibt, die unser Liebster an uns ziemlich süß findet, ärgert er sich hingegen über andere Dinge, die wir gerne mal tun. Uns aber deswegen ändern? Auf diese Idee kommen wir nicht, schließlich machen wir doch nichts falsch, oder? Welche Eigenarten unser Schatz an uns wirklich hasst, verraten wir Ihnen hier.

Wir nehmen uns gerne Zeit

Was unseren Partner an uns stört, ist das, was wir lieben – uns ausgiebig Zeit für uns zu nehmen. Dazu gehört, dass wir uns im Badezimmer ein Beauty-Treatment nach dem anderen gönnen, damit wir bereit sind für die stundenlange Shoppingtour. Feuer und Flamme sind wir aber nicht nur für unseren liebsten Klamottenladen, auch in Deko-Angelegenheiten können wir eine echte Leidenschaft entwickeln.

Unser Schatz fühlt sich allerdings zwischen all den hübschen Figuren und traumhaft duftenden Kerzen nicht so wohl. Dabei haben wir uns doch so viel Mühe gegeben, um unser gemeinsames zu Hause wohnlich zu machen.

Wir reden gerne – über alles und jeden

Manchmal sind wir mitteilungsbedürftig. Dann geben wir unserem Freund hilfreiche Tipps oder erzählen ihm von unserem Tag – und zwar im Detail. Und wenn wir gerade nicht mit unserem Liebsten zusammen sind, verraten wir eben unseren Freundinnen, was bei uns zu Hause so passiert. Dabei sind wir ziemlich offen und machen auch vor etwas pikanteren Geschichten nicht halt.

Unser Partner findet das alles allerdings nicht so toll und ist der Meinung, dass wir lieber ein bisschen ruhiger werden sollten. Frauen, die viel reden, diskutieren und auch gerne mal streiten, mögen Männer generell nicht besonders. Was auch nicht gut ankommt: unsere Eigenart, Entscheidungen abzuwägen – und zwar minutenlang. In unserer Bildershow erfahren Sie noch einmal auf einen Blick, welche Angewohnheiten Männer bei Frauen hassen.