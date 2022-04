Da waren diese ersten Blicke, aufregende Dates, Tage und Nächte, in denen Sie nicht voneinander lassen konnten und eine Beziehung, von der Sie glaubten, sie würde für die Ewigkeit halten.

Doch auch für die schönste Partnerschaft gibt es nie eine Garantie und so wissen die meisten von uns, dass eine Trennung manchmal nicht vermeidbar ist.

So traurig es auch ist, dass eine Liebe in die Brüche geht, müssen wir versuchen damit umzugehen und das Ganze für den anderen so ertragbar wie möglich zu machen. Was der Verlassene dann nicht hören möchte, sind bestimmte Sätze, die ein absolutes No-Go bei einer Trennung sind.

Reden Sie die Beziehung niemals klein

Eines der schlimmsten Dinge, die Sie tun können, ist es die Beziehung klein zu reden. Sagen Sie Ihrem Gegenüber, dass Sie es eigentlich nie wirklich geliebt haben oder dass Sie ja eigentlich nicht gut genug für ihn oder sie waren, stellen Sie Ihre gesamte Partnerschaft in Frage und Ihr Ex wird sich fragen, warum Sie überhaupt jemals eine Beziehung mit ihm eingegangen sind.

Und: Eine Partnerschaft ist eine Sache zwischen zwei Menschen. Aus diesem Grund gehören die Meinungen von Familie und Freunden nicht zu einem Trennungsgespräch. Haben Sie tatsächlich eher auf Ihre Mutter oder den guten Kumpel gehört statt auf Ihre eigenen Gefühle, sollten Sie Ihr Liebesleben ohnehin noch einmal überdenken.

Eine Liebeserklärung gehört nicht zu einem Trennungsgespräch

Jeder von uns hört gern, dass er geliebt wird. Mitten im Trennungsgespräch sind solche Anmerkungen jedoch völlig fehl am Platz – Warum sollten Sie sich dann schließlich vom anderen trennen wollen?

Ebenso ungern hören wir das Wörtchen „Pause“, denn mal ganz ehrlich: Wie oft ist ein Paar wirklich wieder zusammengekommen, nachdem es sich ein paar Wochen oder Monate getrennt hat? Noch mehr No-Go-Sätze, die Sie bei einer Trennung niemals sagen sollten, haben wir Ihnen in unserer Bildershow zusammengefasst.