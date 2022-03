Die meisten von uns wünschen sich eine glückliche Beziehung, die ohne Zweifel, schlimme Streits und Vertrauensbrüche auskommt. Während dies für manche Menschen eine Traumvorstellung ist, gibt es Partner, die sich über eine fantastische Beziehung freuen können. Doch an welchen Merkmalen erkennen wir eine solche Verbindung?

Da wären – neben der Liebe füreinander – zum Beispiel bestimmte Sätze, die niemals fallen. Hinter diesen verbergen sich Probleme in der Partnerschaft, die im schlimmsten Fall zur Trennung führen können.

Wir verraten Ihnen, welche Aussagen in einer glücklichen Beziehung niemals fallen.

Glückliche Paare sprechen miteinander und kennen sich gut

Natürlich behalten wir auch in einer Partnerschaft unsere Freiheiten und sind ein Individuum. Trotzdem verschmelzen wir aber auch mit dem Anderen und werden – im Idealfall – ein unschlagbares Team. Und dies funktioniert vor allem dank einer offenen Kommunikation.

Dann zeigen wir unserem Partner, wer wir wirklich sind und verstellen uns nicht. Wir sprechen mit ihm über Probleme und die Dinge, die uns belasten und beschäftigen. Entscheidungen treffen wir nur gemeinsam – vor allem, wenn der Andere selbst davon betroffen ist. Und deswegen gibt es auch kaum Eigenarten, die uns an unserem Schatz wundern oder die wir hinterfragen müssten.

Wer sich liebt, denkt nicht an eine Trennung

Lieben wir unseren Partner, möchten wir nicht ohne ihn sein. Eine Trennung kommt dann selbstverständlich nicht in Frage. Selbst wenn wir uns nur eine vorübergehende Auszeit wünschen, kann das ein Anzeichen dafür sein, dass es in unserer Beziehung nicht so gut läuft.

Kommen also Gedanken an eine Pause auf, ist es wichtig, dass wir unsere Partnerschaft hinterfragen. Dann gibt es Dinge, die für uns nicht passen und die uns wiederum unglücklich machen. Sind wir hingegen happy, kommen uns Sätze, die sich um eine Trennung drehen, nicht über die Lippen.

Was glückliche Paare außerdem nicht sagen, erfahren Sie in unserer Bildershow.