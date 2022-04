Je länger wir mit unserem Partner zusammen sind, desto mehr werden wir zu einer Einheit. Der andere kennt uns in- und auswendig und wir haben kaum noch Geheimnisse vor unserem Schatz.

Aber auch, wenn wir unserer oder unserem Liebsten vertrauen, gibt es ein paar Dinge, die wir trotzdem nicht vor seinen Augen tun sollten – etwa, weil sie zu privat sind, unappetitlich oder unserer Beziehung sogar schaden könnten.

Wir verraten Ihnen, auf welche Gewohnheiten Sie lieber verzichten sollten, wenn Ihr Partner in der Nähe ist.

Bestimmte Aktivitäten gehören ins Badezimmer

Sind wir mit einem anderen Menschen sehr vertraut, neigen wir dazu, unsere Privatsphäre aufzugeben. Dabei gibt es Dinge, die unser Partner einfach nicht sehen, hören oder riechen möchte. Dazu gehören etwa Körperpflegerituale. Das Aufhübschen der Füße sollten Sie ebenso ins Badezimmer verlegen wie die Körperrasur.

Und auch, wenn Sie Ihre Ohren reinigen wollten, sollten Sie das nicht mitten im Wohnzimmer tun. Ein No-go ist zudem das große Geschäft bei offener Tür. Wir gehen zwar alle auf die Toilette, aber das heißt nicht, dass wir mitbekommen möchten, wie andere das gleiche tun. Verzichten sollten Sie zudem auf Unappetitliches wie Pupsen oder Rülpsen.

Bringen Sie Ihren Partner nicht in Verlegenheit

Auch bestimmte Verhaltensweisen, die sich auf Sie beide und Ihre Partnerschaft beziehen, können fehl am Platz sein. So möchte niemand Geschichten über den oder die Ex hören – vor allem, wenn diese besonders positiv ausfallen.

Und auch wenn Sie Ihrem Schatz in der Öffentlichkeit in den Rücken fallen, kann das ein ziemlich mieses Gefühl bei ihm hinterlassen, das im schlimmsten Fall zu einem heftigen Streit und einer Trennung führen kann. Bringen Sie Ihren Partner nicht in peinliche Situationen und verzichten Sie auf Babysprache.

