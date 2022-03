Über diese Komplimente freuen sich Männer besonders

Der Großteil der Menschen legt zumindest ein bisschen Wert auf ihr Äußeres, auch Männer. Schließlich ist es die Seite, die der Welt präsentiert wird, die den Menschen in den Augen Fremder ausmacht.

Doch sein Aussehen sollte nicht der Fokus Ihrer Komplimente sein, denn ein Mann ist viel mehr als seine Hülle. Deshalb zeigen wir Ihnen in unserer Bildershow 15 Komplimente, die Männer gerne hören.

Es gibt so viele Bereiche, in denen Sie einem Mann ein Kompliment machen können. So können Sie seine guten Charakterzüge hervorheben („Du bist so einfühlsam!“), seinen Erfolg wertschätzen („Ich bin sehr stolz auf dich!“) oder seine Talente bewundern („Du kannst wirklich sehr gut kochen!“).

Warum Komplimente machen?

Komplimente geben das Gefühl, respektiert, geschätzt und geliebt zu werden. Sie stärken in Entscheidungen, in denen man sich vielleicht unsicher gefühlt hat, und geben Halt und Sicherheit in der eigenen Person.

Doch Komplimente haben nicht nur wunderbare Auswirkungen auf den Mann, an den Sie sie verteilen, sondern auch auf Sie selbst. Zum einen macht es sehr glücklich, einen anderen Menschen zum Lächeln zu bringen.

Zum anderen zwingt ein Kompliment die andere Person, sich auch mit Ihnen zu beschäftigen – um sich für das Kompliment zu revanchieren. Es folgt ein nicht endender Kreislauf an netten Worten, die einen glücklicher machen. Ist das nicht toll?

Das sollten Sie bei Komplimenten beachten

Trotzdem sollten Sie jetzt nicht anfangen, Ihren Mann drauf los zu loben und zu preisen. Die Menge macht’s. Schließlich sind Komplimente etwas Besonderes und sollen es auch bleiben. Deshalb sollte man ihn weder mit Komplimenten überhäufen oder es mit den Formulierungen übertreiben, sonst wirkt das Lob unglaubwürdig.

Am besten wirken Komplimente, wenn sie ganz spontan gemacht werden, von Herzen kommen und wirklich aufrichtig gemeint sind. Dafür müssen sie vor allem persönlich sein.

Überraschende Wertschätzung

Es gibt Momente, die sind wie gemacht für liebe, lobende oder begeisterte Worte. Wie zum Beispiel, wenn ein Mann gerade die Beförderung eingeheimst, ein persönliches Projekt beendet oder ein wichtiges Ziel erreicht hat.

Doch es sind gerade die unerwarteten Augenblicke, in denen ein kleines Kompliment die größte Wirkung erzeugt.

Tippen Sie doch einfach mal ein paar ehrliche, liebe Worte in Ihr Handy und schicken sie ihm per Messenger oder SMS. Das wird Ihrem Mann sicher den Tag versüßen.

Oder überraschen Sie ihn mit einem unerwarteten Kompliment beim Sonntagsputz oder dem gemeinsamen Lesen auf der Couch. So zeigen Sie ihm, dass Sie ihn wirklich wertschätzen – auch ohne ein besonderes Ereignis.