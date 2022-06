Sexstellung Nr. 1: Weit geöffnet

Im Grunde eine Abwandlung der Missionarsstellung, die schnell noch aufregender werden kann. So geht’s: Der Mann kniet auf dem Bett, die Frau liegt auf dem Rücken vor ihm und hebt ihren Po an, während sie ihre Beine um ihn schlingt und leicht auf seinen Oberschenkeln ablegt.

Wie Sie das Ganze noch intensivieren können: Die Frau hebt das Becken, währen der Mann ihr mit den Händen Halt gibt, indem er ihren Hintern oder ihre Hüfte umfasst (oder Sie legen ein Kissen unter). Vorteil für sie: In dieser Stellung kann der Penis bestens den G-Punkt stimulieren. Vorteil für ihn: Bei jedem Stoß erbeben ihre Brüste – und er hat eine wunderbare Aussicht darauf.

Sexstellung Nr. 2: Der Clip

Simpel aber effektiv: Er liegt mit geschlossenen Beinen auf dem Rücken, sie sitzt mit gespreizten Beinen auf ihm und schiebt dabei ihre Knie weit nach vorne, während sie sich leicht zurücklehnt und mit den Armen abstützt.

Vorteil: Während die Frau die Kontrolle behält, kann er sich um ihre Klitoris und den Venushügel kümmern. Für Fortgeschrittene: Beim „Parvatis Tanz“ setzt sie die Füße auf den Boden auf und presst ihre Beine über ihm zusammen.

Sexstellung Nr. 3: Im Stehen

Damit er im Stehen im perfekten Winkel in sie eindringen kann, um so gezielt ihren G-Punkt zu bedienen, hebt er ihre Hüften mit seinen Händen unter ihrem Po leicht an. Wahlweise können Sie auch ein Kissen darunterlegen. Die Fersen der Frau ruhen auf seinen Schultern oder sind durchgestreckt.

Für Fortgeschrittene: Beim „ betörenden Schmetterling“ ruhen ihre Kniekehlen auf seinen Schultern, ihr Rücken bildet eine gerade Linie, das intensiviert den Sex noch einmal.

Sexstellung Nr. 4: Die Amazone

Der Mann sitzt auf einem Stuhl (ohne Armlehne) oder auf der Bettkante , während die Frau sich zu ihm gewandt auf ihn setzt und mit gespreizten Beinen umschlingt.

Vorteil für die Frau: Sie hat die Kontrolle, während sie sich mit dem Becken vor- und zurückbewegt, auf und nieder oder es einfach kreisen lässt, ganz wie es ihr beliebt. Vorteil für den Mann: Er kann sich zurücklehnen und sich mit beiden Händen um ihren Po kümmern. Eine sehr stimulierende Position für beide.

Sexstellung Nr. 5: Die verirrte Reiterin

Er legt sich auf den Rücken und streckt seine Beine durch, sie setzt sich in umgekehrter Reiterstellung auf seinen Schoß . Hier kann sie wunderbar selbst bestimmen, wie tief sie ihn in sich aufnehmen will und mit welchem Rhythmus der Akt auf die Spitze getrieben wird.

Vorteil: Während die Frau das Becken kreisförmig oder auf und ab bewegt, kann sie sich mit einer Hand selbst befriedigen oder sich mit ihr noch intensiver um sein bestes Stück kümmern, während er die Aussicht auf ihren Po genießt. Variationstipp: Bei der „stolzen Königin“ lehnt sich die Frau noch ein Stück weiter nach vorne, während er mit beiden Händen ihren Po packt und selbst den Rhythmus und die Tiefe bestimmt.