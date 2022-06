Generell gilt: Die Länge und Dicke eines schlaffen Penis sagt nichts über seine tatsächliche Größe im erigierten Zustand aus, denn es gibt zwei verschiedene Arten von Penissen:

Blutpenis

Im Vergleich zum Fleischpenis ist der Blutpenis im schlaffen Zustand üblicherweise kleiner, hat aber den Überraschungs-Effekt auf seiner Seite: Bei einer Erektion kann er schon mal das Zweieinhalbfache an Größe gewinnen und steht am Ende der Konkurrenz in nichts nach. Hierzulande sind rund 80 Prozent der Männer mit einem Blutpenis bestückt.

Fleischpenis

Er ist häufiger bei Männern aus wärmeren Regionen zu finden und wirkt bereits im schlaffen Zustand vergleichsweise groß, denn durch die Wärme bleiben die Schwellkörper entspannt und lassen mehr Blut ins beste Stück fließen. Dafür gewinnt er bei einer Erektion nicht mehr so viel an Länge. Im Durchschnitt legt er nur um zwei Drittel zu, wenn er erigiert.

5 Penistypen im Check:

Der kleine Penis – oder auch Mikropenis genannt – darf nach medizinischem Maß nicht länger als 7 Zentimeter sein, um als „klein“ zu gelten. Weit verbreitet ist er jedoch nicht: Nur einer von 200 Männer hat ihn.

Der große Penis liegt über dem Durchschnitt von 15 cm Länge und 12,5 cm Umfang . Eine deutsche Studie des Instituts für Kondom-Beratung hat ergeben, dass die Franzosen im Vergleich zwischen 25 EU-Ländern nicht nur die längsten Baguettes haben, sondern mit durchschnittlich 15,48 cm Länge und 13,63 cm Umfang (im erigierten Zustand) auch noch den längsten Penis . Deutsche Männer lagen mit 14,61 cm Länge und 11,70 cm Umfang im Mittelfeld .

Der krumme Penis ist im schlaffen Zustand gar nicht als krumm zu erkennen. Die Penisverkrümmung zeigt sich erst bei einer Erektion und kann unterschiedlich stark ausfallen. So lange sie beim Sex nicht stört oder Schmerzen verursacht, sollte sie kein Problem darstellen. Tipp: In manchen Stellungen kann die Krümmung sogar von Vorteil sein und der Frau einen Lustgewinn bescheren. Experimentieren Sie einfach etwas herum!

Der beschnittene Penis ist in Deutschland eher selten zu finden, in den USA sind hingegen rund 90 Prozent der Männer über 20 Jahren beschnitten. Oft wird eine Beschneidung nötig, wenn eine Vorhautverengung ( Phimose) vorliegt – oder sie wird aus religiösen oder sexuellen Motiven vorgenommen. Dass die fehlende Vorhaut Einfluss auf die Libido hat, konnten kanadische Wissenschaftler nicht feststellen.

Der unbeschnittene Penis reagiert im Vergleich zum beschnittenen sensibler auf Berührungen , da er von der Vorhaut geschützt wird. Eine Studie der National Organization of Circumcision und der Michigan State University kam zu dem Ergebnis, dass unbeschnittene Männer deshalb intensiveren Sex haben können. Dafür halten beschnittene Jungs allerdings länger durch.