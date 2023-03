Haustiere machen unser Leben aufregend und bringen jede Menge Liebe in unseren Alltag. Doch welcher tierische Mitbewohner passt am besten zu Ihnen? Bei der Wahl Ihres neuen Begleiters gilt es jede Menge Punkte zu beachten. Sie sollten sich fragen, wie viel Zeit Sie für das Tier aufwenden können und ob Sie das Lebewesen mit zum Job und auf Reisen nehmen wollen.

Zudem ist es wichtig, den Charakter eines Tieres zu beachten: Kommen Sie am besten mit einem ruhigen Zeitgenossen klar oder soll das Haustier Action in Ihr Zuhause bringen? Aufschluss über das perfekte Haustier kann Ihr Sternzeichen geben. Wir verraten Ihnen, welches Tier zu Ihnen passt.

Mehr zum Thema Sternzeichen und Horoskope finden Sie hier!

Ihr Haustier sollte in Ihren Alltag passen

Wie wir unseren Alltag gestalten, steht oftmals im Zusammenhang mit unserem Sternzeichen. So ist der abenteuerlustige Wassermann gerne unterwegs und macht auch mal eine Fernreise. Da hat er nicht viel Zeit für ein Tier und entscheidet sich für einen Vogel, der kein Problem damit hat, auch mal ohne Herrchen oder Frauchen zu sein.

Und während die Jungfrau keine Unordnung in Ihrer Wohnung sehen möchte und deswegen auf das beste Pferd im Stall setzt, entscheidet sich der Schütze für ein Pony, das genauso gern durch die Natur läuft wie er.

Ruhige Fische und abenteuerlustiger Hund

Auch die Persönlichkeit spielt bei der Wahl des neuen Haustiers eine Rolle. Und so kommen zurückhaltende Sternzeichen am besten mit Tieren klar, die ebenso still sind: Fische beobachten farbenfrohe Aquariumbewohner und der rationale Steinbock kann gut mit einem skeptischen Meerschweinchen umgehen.

Hingegen braucht der Löwe einen starken Hund an seiner Seite, mit dem er sich den großen Auftritt teilen kann. Aufregend wird es beim Skorpion, der sich eine coole Schlange ins Haus holt. In unserer Bildershow haben wir noch einmal zusammengefasst, welches Haustier zu welchem Sternzeichen passt.