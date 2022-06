So gestalten Sie eine Woche voller Leidenschaft

Fantasie-Montag: Endlich mal ein Montag, auf den Sie sich freuen werden. Die Aufgabe: Gewiss haben Sie und Ihre Partnerin eine Fantasie , die bislang noch nicht ausgelebt wurde. Vielleicht, weil Sie sich nicht getraut haben. Der Deal: Heute wird die Fantasie enthüllt – und natürlich auch vom jeweiligen Gegenspieler erfüllt. Dabei ist es wichtig, offen für neue Dinge zu sein und auf keinen Fall den anderen für seine Fantasie auszulachen. Sehen Sie es vielmehr als Chance, den Sex miteinander noch facettenreicher zu machen.

Vorspiel-Dienstag: Heute erwartet Sie das längste Vorspiel , das Sie beide je hatten. Die oberste Regel: Sex gibt‘s erst um Mitternacht , egal wie sehr Sie es auch früher wollen. Wenn zwei Vorspiel-Profis am Werk sind, wird Ihnen genau das extrem schwerfallen. Natürlich beginnt das Heißmachen schon am Frühstückstisch . Auch während der Arbeit im Büro werden heiße Kurznachrichten ausgetauscht. Noch besser: Sie nehmen sich beiden den Tag komplett frei. Und bevor Sie sich beide auf die Spitze treiben, wird natürlich das körperliche Vorspiel nach aller Kunst zelebriert. Lassen Sie sich Zeit, denn umso spektakulärer wird die Erlösung . Versprochen!

Kamasutra-Mittwoch: Heute darf Gewitzelt werden, denn im Bett beflügelt gemeinsames Lachen die Sinne und die Lust auf mehr. Nehmen Sie sich am Mittwoch mal gründlich das Kamasutra vor. Probieren Sie Stellungen aus, die Sie noch nicht kennen. Und gerne auch jene, die offenbar nur für Akrobaten erfunden wurden. Aber wer weiß: Vielleicht finden Sie heute Ihre neue Lieblings-Stellung. Man weiß ja nie …

SM-Donnerstag: Sadomaso war bislang nicht so Ihr Ding? Das ist okay, aber Sie sollten wissen, dass SM nicht gleich bedeutet, dass Sie sich gegenseitig in Lack und Leder auspeitschen sollen bis das Blut spritzt. Schon das Verbinden der Augen oder das sanfte festbinden ans Bett genügt. Und dennoch sollten Sie heute mal schauen, ob Sie Ihre Grenze nicht vielleicht zu niedrig abgesteckt haben. Probieren Sie sich abenteuerlich am Spiel mit Macht, leichtem Schmerz und Demütigung . Das kann für viele hocherotisch sein.

Oralsex-Freitag: Dieser Freitag steht im Zeichen von Fellatio und Cunnilingus . Heute können Sie sich gegenseitig zeigen, wer hier der wahre Oral-Meister ist. Wichtig: Hier geht es nicht darum, den Partner nach Schema F mit dem Mund zu befriedigen. Nein, Sie haben vorab neue Methoden und Tricks recherchiert, die heute erstmals zum Einsatz kommen. Man lernt nie aus, das gilt auch beim Sex .

Sextoy-Samstag: Ihre Freundin liebt es zu shoppen? Dann steht heute mal der gemeinsame Besuch im Sexshop auf dem Plan. Schauen Sie sich genau an, was es so alles gibt. Lassen Sie sich beraten – und greifen Sie ruhig ungeniert zu! Denn an diesem Freitag wird all das einmal ausprobiert, das mehr Spaß und Lust im Bett verspricht.

Outdoor-Sonntag: Schön, wenn die meisten Läden geschlossen sind und nur wenige Menschen vor die Tür gehen. Der perfekte Tag für aufregenden Outdoor-Sex! Denn heute ist die Wahrscheinlichkeit, dabei erwischt zu werden, am geringsten. Wobei es ja für viele ja auch gerade die Gefahr ist, die so prickelnd wird. Aber wir sind uns sicher, dass Sie den perfekten Ort finden werden.