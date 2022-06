„Schatz, heute nicht, ich habe meine Tage“, das hören Sie immer wieder – und meistens sind Sie genau dann besonders heiß auf Ihre Freundin . Dabei spricht an sich nichts gegen Sex während der Periode, wenn beide Partner es wollen. Meist geht es bei dieser Frage eher um die Scham der Frau. Der erste Schritt wäre also, Ihrer Liebsten diese Scham zu nehmen und mit ihr darüber zu sprechen. Vielleicht helfen diese guten Gründe:

Frauen sind während der Periode häufig lustempfänglicher. Das liegt daran, dass der Vaginalbereich während der Menstruation doppelt so gut durchblutet wird wie sonst. Oft haben Frauen in dieser Zeit dreimal so viele Orgasmen . Das sollte Ihre Partnerin unbedingt mal auf die Probe stellen – gemeinsam mit Ihnen!

Sex kann die Periode verkürzen, denn er fördert das Abstoßen der Gebärmutterschleimhaut. Zwar ist die Blutung direkt nach dem Geschlechtsverkehr stärker, aber genau das beschleunigt die Sache. Bei manchen Frauen helfen Orgasmen dabei, die schmerzenden Krämpfe zu lindern.

Forscher vermuten den Zusammenhang mit den beim Sex ausgeschütteten Endorphinen, die wie ein körpereigenes Schmerzmittel wirken und darüber hinaus auch noch Glücksgefühle auslösen.

Wer sich vor dem Menstruationsblut ekelt, sollte wissen, dass es genauso sauber ist wie normales Blut. Auch werden während der Periode nur winzige Mengen davon beim Geschlechtsverkehr abgegeben. Der Sex wird also in keinem Blutbad enden.

Um auf Nummer sicher zu gehen, legen Sie etwas unter, das schmutzig werden darf. Bei stärkerer Blutung hilft ein sogenannter Soft-Tampon dabei, das Menstruationsblut zu stoppen. Wird ein normaler Tampon verwendet, könnte er beim Sex nach hinten geschoben werden und Schmerzen verursachen.

Was Sie über Sex während der Periode unbedingt wissen sollten

Der Mythos , dass währen der Periode eine Frau nicht schwanger werden kann, stimmt so nicht. Tatsächlich ist es zwar recht unwahrscheinlich, aber doch möglich, denn Spermien können bis zu 6 Tage überleben – so zum Beispiel auch bis zum nächsten Eisprung .

Ist also kein Nachwuchs in Planung, sollten Sie auch während der Periode unbedingt verhüten. Während der Periode besteht ein erhöhtes Risiko sich mit Geschlechtskrankheiten anzustecken. Zum einen können Infektionen über das Blut schneller übertragen werden. Zum anderen ist der Muttermund weiter geöffnet und somit empfänglicher für Krankheitserreger .