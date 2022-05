So unterschiedlich liebt die Welt

Liebe ist überall gleich? Von wegen! Je nachdem, in welchem Land Sie sich befinden, gelten eigene Flirt-Regeln.

Was der Italiener bevorzugt, muss der Russe nämlich noch lange nicht mögen. Im Gegenteil: Es könnte ihn sogar verschrecken!

Hier geht's zur großen Bildershow mit den besten Flirttipps!

Internationales Flirten

Sie planen einen Urlaub – oder sogar ein ganzes Leben – in den USA, Indonesien oder China? Wir verraten in unserer Bildershow, worauf Männer in den unterschiedlichsten Ländern stehen – und worauf überhaupt nicht. Damit Sie dem Liebesglück ein bisschen auf die Sprünge helfen können!

Bildershow: Was er sagt und was er meint