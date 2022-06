Wir haben die Top 5 der am meist verbreiteten Sex-Fantasien für Sie zusammengestellt. Wetten , dass auch Ihre Partnerin danach verrückt sein wird?

Diese Sex-Fantasien wollen Frauen ausprobieren

1.) SM

Es ist ein Klischee, aber dennoch wahr: Ein Großteil der Frauen möchte Ähnliches erleben, wie die Protagonistin von "50 Shades of Grey." Das Spiel mit Dominanz und Unterwerfung ist für die meisten Frauen aufregend, sie möchten ihrem Mann gerne einmal ganz willenlos ausgeliefert sein.



Aber Vorsicht: Nicht jede Frau, die in ihrer Fantasie von Bondage und Peitschen träumt, ist im wahren Leben dafür gemacht. Besprechen Sie mit Ihrer Partnerin vorher genau, was okay ist und was zu weit geht und machen Sie ein Codewort aus, mit dem Sie das Sado-Maso-Spielchen beenden können.

2.) Sex in der Öffentlichkeit

Auch diese Fantasie werden die Frauen mit den meisten Männern teilen. Sex in der Öffentlichkeit ist in der Fantasie berauschend und aufregend. Allein im dunklen Park, leidenschaftlich zerreissen Sie ihr Kleid auf der Parkbank. Jeden Moment könnte ein Fremder den Weg entlang kommen und Sie beide erwischen.



Bei dieser Fantasie müssen Sie beachten, dass Sex an manchen Orten eine Anzeige nach sich ziehen kann. Fürs Erste sollten Sie mit einem halb-öffentlichen Ort beginnen, wie beispielsweise Ihrem Balkon oder der Toilette in Ihrer Lieblingsbar .

3.) Andere dürfen zusehen

Ein Wunsch von vielen Frauen ist es, beim Sex beobachtet zu werden. Das Kopfkino spielt hier wohl eine besonders große Rolle. Falls Ihre Partnerin dies auch in der Realität gut findet, wäre ein Abend in einem Swingerclub eine Option.



Hier könnten Sie sich in Ruhe einander hingeben und werden Lustobjekt vieler Zuschauer, die Ihre Begeisterung für den Voyeurismus teilen.

4.) Privat-Porno

Erstaunlich viele Frauen stehen darauf, sich selbst beim Sex einmal beobachten zu können. Wenn Sie der Meinung sind, Ihre Liebste gehört dazu, überraschen Sie Ihre Herzdame beim Sex doch mal mit einer Videokamera.



Natürlich sollte das Video nur für den privaten Gebrauch und niemals für die Öffentlichkeit gedacht sein. Beim gemeinsamen Anschauen, entstehen dann womöglich neue Gelüste für eine zweite Runde.

5.) Dreier / Vierer

Ja, auch Frauen träumen manchmal davon mit einer dritten oder vierten Person zu schlafen. Zu unterscheiden ist, dass die meisten Frauen einen Dreier mit zwei Männern bevorzugen würden.

Ein Mann hingegen wünscht sich eher einen Dreier mit zwei Frauen. Falls wirklich beide zu dieser Sache bereit sind, würde sich der Vierer anbieten. So gäbe es zwei Frauen und zwei Männer und jeder käme auf seine Kosten.