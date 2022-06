Der Anus ist eine hocherogene Zone, da sich hier zahlreiche Nervenenden bündeln. Zudem kann von hier aus die Prostata des Mannes gut stimuliert werden. Richtig: Analverkehr kann auch für Männer sehr stimulierend sein.

Die größten Vorurteile , die dem Analsex zugeteilt werden, richten sich auf die Hygiene . Er sei schmutzig und kann üble Folgen für die Gesundheit haben, heißt es oft. Genauer betrachtet stimmt das jedoch nicht, sofern Sie sich korrekt darauf vorbereiten:

So klappt der Analsex

Hygiene beim Analverkehr: Natürlich sollte der Anus vor dem Sex gründlich gesäubert werden. Vor allem dann, wenn Sie Lust haben, Ihre Zunge mit ins Spiel zu bringen. Wenn Sie diese drei Hygiene-Tipps befolgen, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen:

Nehmen Sie vor dem Sex eine gemeinsame Dusche. Das kann nicht nur ein schönes Vorspiel sein, sondern Sie können auch dafür Sorge tragen, dass sich die Frau rundum wohl und sauber fühlt.

Eine Darmspülung ist nicht zwingend notwendig, da der Enddarm nur ein Durchgangskanal ist. Wenn sich Ihre Liebste damit jedoch wohler fühlt, steht dem nichts entgegen.

Am saubersten ist Analverkehr natürlich mit einem Kondom . Wichtig: Wenn Sie auch Vaginalverkehr praktizieren wollen, ist ein frisches Kondom bei jedem Wechsel Pflicht! Beim Analsex ohne Kondom ist der Wechsel absolutes Tabu. Ausnahme: Sie reinigen Ihren Penis vorher sehr gründlich.

Das perfekte Equipment: Neben einem strapazierfähigen Kondom, das vor Geschlechtskrankheiten und Infektionen schützt, sorgt ein Gleitmittel für leichteres Eindringen und verhindert die Wundreibung – und damit unnötige Schmerzen für die Frau. Denn im Vergleich zur Vagina kann der Anus nicht selbst für ausreichend Feuchtigkeit sorgen. Sextoys wie etwa ein „Butt-Plug“ (übersetzt Po-Stöpsel) können helfen, den Anus durch leichte Dehnung auf den Analverkehr vorzubereiten.

Analverkehr ohne Schmerzen: Gerade dann, wenn Ihre Liebste den Spaß am Analsex noch finden soll, ist behutsames Vorgehen Pflicht, um es ihr so angenehm wie möglich zu machen. Insbesondere beim ersten Eindringen ist Vorsicht geboten. Wildes Gerammel und harte Stöße sind fehl am Platz. Es sei denn, sie will es so. Tipp: Eine sanfte Po- und Anus-Massage hilft ihr dabei, sich zu entspannen.