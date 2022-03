Befinden Sie sich gerade inmitten des Dating-Dschungels, haben Sie sich vielleicht auch schon häufig gefragt, wann denn endlich der Mann Ihrer Träume vor Ihnen steht. Vielleicht treffen Sie sich ja auch regelmäßig mit dem netten Herren aus dem Supermarkt, sind sich aber unsicher, ob sich daraus eine Beziehung entwickeln kann.

Jetzt gibt es die ultimative Lösung für alle, die auf der Suche nach ihrem Traumpartner sind: die 37 Prozent-Regel, die verraten soll, in welchem Alter Sie Ihre zweite Hälfte treffen. Wir erklären Ihnen den Algorithmus.

Mit der 37 Prozent-Regel finden Sie heraus, wer der Mann fürs Leben ist

Manchmal begegnen wir einem Mann, führen vielleicht auch eine Beziehung mit ihm, wissen aber dennoch nicht, ob wir den Rest unseres Lebens mit ihm verbringen möchten. Experten haben einen Algorithmus gefunden, mit dem Sie herausfinden sollen, wer der richtige Mann für Sie ist.

Laut der 37 Prozent-Regel, sollten Sie die ersten 37 Prozent der Männer, die Sie daten, ablehnen und sich erst das Date, dem Sie danach begegnen, genauer anschauen. Dieser Mann hat nämlich großes Potential, für immer an Ihrer Seite zu sein. Und dies soll kurz nach dem 26. Geburtstag geschehen.

Auch andere Entscheidungen lassen sich mithilfe des Algorithmus treffen

Die 37 Prozent-Regel lässt sich nicht nur in der Liebe anwenden. Auch bei anderen Entscheidungen können Sie auf den Algorithmus setzen. Sitzen Sie beispielsweise im Restaurant, lesen sich die Speisekarte durch und können sich nicht entscheiden, ignorieren Sie die ersten 37 Prozent der Gerichte und bestellen das folgende Essen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ihren Geschmack trifft, ist hoch. Aber: Sie sollten sich nicht ausschließlich von der 37 Prozent-Regel leiten lassen. Vielleicht ist das Gericht so gar nicht nach Ihrem Geschmack oder Sie verstehen sich mit dem Mann, den Sie kurz nach Ihrem 26. Geburtstag kennenlernen, nicht. Dann sollten Sie lieber auf Ihr Herz hören.

In unserer Bildershow haben wir noch einmal zusammengefasst, in welchem Alter Sie Ihren perfekten Partner kennenlernen und was hinter dieser Vermutung steckt.