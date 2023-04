Als Sie Ihre zweite Hälfte kennenlernten, waren Sie hin und weg. Und irgendwann wurde aus den ersten Schmetterlingen im Bauch eine tiefe Liebe. Jetzt aber merken Sie, dass Ihre Gefühle für den Anderen immer weniger werden – und vielleicht sogar komplett verschwunden sind.

Im Alltag kann es schnell vorkommen, dass für die Liebe wenig Platz bleibt. Aber keine Sorge: Wir verraten Ihnen, was Sie tun können, wenn die Gefühle zwischen Ihnen langsam verschwinden.

Verbringen Sie Zeit miteinander

Wer sich kaum sieht und aneinander vorbei lebt, vergisst, was er für den Anderen empfunden hat. Vereinbaren Sie daher feste Dates in der Woche, an denen Sie sich füreinander Zeit nehmen. Erleben Sie gemeinsam etwas Schönes. Gehen Sie beispielsweise in Ihr Lieblingsrestaurant oder schauen Sie sich einen Film im Kino an.

Auch ein Urlaub kann helfen, wieder zueinander zu finden. Vielleicht wollten Sie schon immer einmal ein neues Hobby oder eine Sportart ausprobieren. Tun Sie dies gemeinsam und lassen Sie dabei tolle Erinnerungen entstehen.

Wenn es nicht mehr funktionieren will

Auch, wenn Sie alles versucht haben: Manchmal kann es schwierig sein, wieder zueinander zu finden. Seien Sie in diesem Fall offen für Hilfe und denken Sie über eine Paartherapie nach. Dass Sie beide bereit sind, an Ihrer Beziehung zu arbeiten, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Zudem ist es wichtig, dass Sie über Ihre Probleme sprechen und nicht schweigen. Nur auf diese Weise kann sich an Ihrem Zusammenleben etwas ändern.

Möglicherweise kann es auch eine gute Idee sein, wenn Sie eine Beziehungspause einlegen und dabei auf Ihre Gefühle und Gedanken achten. Vermissen Sie den Anderen und möchten wieder an seiner Seite sein? Oder geht es Ihnen ohne Ihre vermeintlich zweite Hälfte besser?

