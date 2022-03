Es gibt Beziehungen, die viele Jahre andauern und in denen beide Partner oder Partnerinnen rundum glücklich sind. Und dann sind da die Partnerschaften, die nur Momentaufnahmen sind. Dann gehen beide nach ein paar Monaten wieder getrennte Wege und machen sich auf die Suche nach ihrer neuen zweiten Hälfte.

Doch woran liegt es, dass zwei Menschen, die sich ineinander verliebt habe, doch nicht zusammen leben können? Möglicherweise haben bestimmte Dinge gefehlt, die beide zusammenschweißen und die Liebe noch stärker machen. Welche das sein können, verraten wir Ihnen.

Liebe auch im stressigen Alltag

Die erste Zeit in einer neuen Beziehung ist geprägt von Schmetterlingen im Bauch und purer Leichtigkeit. Irgendwann hält aber der Alltag Einzug und einige Paare neigen dazu, ihre Aufmerksamkeit auf andere Themen als die Partnerschaft zu richten. Dann spielt die Präsentation am nächsten Tag eine größere Rolle oder beide sind zu müde, um sich dem Liebesspiel zu widmen.

Wichtig ist daher, der Liebe auch in stressigen Phasen ausreichend Raum zu geben. Verbringen Sie Zeit miteinander und erzählen Sie sich regelmäßig von Ihrem Tag. Legen Sie außerdem Wert auf Zärtlichkeiten und Berührungen. Helfen kann auch, dem Sex einen festen Termin zu geben oder einmal in der Woche in ein tolles Restaurant zu gehen.

Treue, Vertrauen und Gefühle

Liebe heißt auch, sich voll und ganz zu vertrauen. Und das funktioniert vor allem dann, wenn beide Partner oder Partnerinnen Wert auf Treue legen. Gibt es keinen Grund für Misstrauen, bleibt auch die Beziehung gesund.

Zudem spielt Kommunikation eine große Rolle. Sprechen Sie über Ihre eigenen Gefühle und Gedanken und fragen Sie auch Ihre zweite Hälfte, was in ihrem Kopf vor sich geht. Am allerwichtigsten jedoch ist, dass Sie sich lieben. Dann können Sie - mit Geduld - jedes Problem lösen.

In unserer Bildershow haben wir Ihnen zusammengefasst, welche Dinge Paare am meisten zusammenschweißen.