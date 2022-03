Handlesen bringen Sie eher mit der Wahrsagerin vom Jahrmarkt in Verbindung? Um zu wissen, was Ihr Leben für Sie parat hält und welche Eigenschaften Ihre Persönlichkeit ausmachen, müssen Sie keine esoterische Gabe haben. Und auch eine Ausbildung benötigen Sie nicht, um herauszufinden, was Ihre Hände über Sie verraten.

Das Lesen der Handlinien können Sie ganz einfach lernen. Wir verraten Ihnen, welche Linien sich in unseren Händen wiederfinden, wofür Sie stehen und was Sie anhand deren Länge und Intensität über sich herausfinden können.

Diese Linien entdecken Sie in Ihren Händen

Auf unseren Händen tummeln sich zahlreiche Linien. Manchmal sind diese etwas stärker sichtbar, manchmal lassen sie sich nur erahnen. Einige Handlinien weisen eine gebogene Form auf, während andere gerade sind. Und auch die Tatsache, ob eine Linie durchgehend verläuft oder Unterbrechungen aufweist, kann eine Menge über unser Leben verraten.

Übrigens: Es gibt bestimmte Handlinien, die einige von uns gar nicht besitzen. Generell finden wir aber die folgenden Vertreter in den Innenflächen unserer Hände: die Liebeslinien, die Schicksalslinie, die Kopflinie, den Venusring, die Sonnenlinie, die Herzlinie sowie die Lebenslinie.

Wofür jede der Linien steht

Jede Handlinie spiegelt einen Bereich Ihres Lebens oder bestimmte Eigenschaften wider. So steht etwa die Lebenslinie dafür, wie gesund Sie in Ihrem Leben und wie anfällig Sie für Infekte sind. Die Liebeslinien zeigen an, wie viele ernsthafte Partnerschaften Sie bereits geführt haben und noch führen werden. Und die Herzlinie verrät, ob Sie ein Mensch sind, der besonders gefühlvoll ist.

Möchten Sie wissen, ob Sie Erfolg im Leben haben werden, sollten Sie einen Blick auf die Sonnenlinie oder auf die Schicksalslinie werfen. Die Kopflinie sagt aus, ob Sie jemand sind, der intelligent ist. Und wenn Sie auf den Venusring achten, wissen Sie, ob Sie eine glückliche Ehe führen werden.

In unserer Bildershow verraten wir Ihnen, wie Sie Ihre Handlinien richtig deuten.