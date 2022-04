In der Schule haben wir beinahe jeden Tag neue Freundschaften geschlossen. Irgendwann ist es aber gar nicht mehr so einfach, neue Bekanntschaften in unser Leben zu lassen. Viele Menschen haben ihren festen Freundeskreis oder gar kein Interesse mehr daran, sich auf eine neue Person einzulassen.

Dabei können Freundschaften das Leben bereichern und bunter gestalten. Fällt es Ihnen schwer, Freunde zu finden, können Sie mit ein paar Tipps und Tricks nachhelfen. Diese stammen aus der Psychologie und finden in unserem Alltag immer wieder ganz automatisch statt. Wer lernt, Sie zu mögen, hätte dies früher oder später ohnehin getan. Wir verraten Ihnen allerdings Methoden, mit denen Sie noch schneller Freunde finden.

Wer sympathisch ist, wird gemocht

Auch wenn Sie einiges dafür tun können, dass andere Sie mögen: Sind Sie nicht sympathisch, haben Sie schlechte Karten. Zeigen Sie sich daher von Ihrer besten Seite, hören Sie Ihrem Gegenüber zu und erzählen Sie auch von sich.

Lachen Sie viel und beweisen Sie, dass Sie Humor haben und die anderen mit Ihnen Spaß haben können. Auch wer loyal ist und hinter seinem Freund steht, kommt in der Regel gut an. Zudem sollten Sie menschlich sein und offen zu Ihren Fehlern stehen.

Nutzen Sie Erkenntnisse aus der Psychologie

Warum nicht ein wenig tricksen, wenn Sie auf der Suche nach Freundschaften sind? Möchten Sie sich beliebt machen, sollten Sie möglichst viele Treffen mit Ihrem Wunschfreund ausmachen. Glaubt man Experten aus der Psychologie, mögen uns Menschen gerade dann, wenn sie uns häufig sehen und Zeit mit uns verbringen.

Auch wenn unser Gegenüber uns sehr ähnlich ist, sich genauso wie wir bewegt oder in bestimmten Situationen identisch reagiert, finden wir ihn super. Machen Sie sich dies doch einmal zunutze! Diese und weitere Tricks, dank derer andere uns mögen, haben wir in unserer Bildershow zusammengefasst.