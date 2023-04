Online-Dating steht aktuell hoch im Kurs. Immer mehr Menschen suchen im Internet nach der großen Liebe - auch, weil es vielen leichter fällt, dort jemanden kennenzulernen.

Ein Treffen von Angesicht zu Angesicht kann nervös und unsicher machen. Beim Online-Flirten fällt bei vielen die Anspannung ab. Doch auch bei der virtuellen Partnersuche gelten ein paar ungeschriebene Spielregeln...

Der richtige Nickname

Seinen Nickname sollte man sorgfältig auswählen, denn er vermittelt den ersten Eindruck. Eine beliebte Kombination ist etwa der Vorname mit dem Geburtsjahr, doch die kann schnell uninteressant wirken. Machen Sie sich also Gedanken, spielen Sie mit Ihren Spitznamen. Außerdem wichtig: Verwenden Sie auf keinen Fall Ihren vollen Vor- und Nachnamen, damit Sie Ihre Identität vorerst bewahren.

Der Steckbrief

Die Grundregel bei der Gestaltung eines Online-Dating-Profils: Ehrlich sein! Nur so kann wahre Liebe entstehen. Die ein oder andere Schönmalerei ist zwar durchaus erlaubt, doch auch hier gilt: Weniger ist mehr. Das Profil ist wie eine Art Visitenkarte. Deshalb sollte man es mit klaren und einschlägigen Stichworten füllen.

Das Profilbild

Finger weg von Filtern! Stark bearbeitete Bilder kommen beim Online-Dating gar nicht gut an. Schließlich möchte Ihre zukünftige bessere Hälfte Sie selbst sehen und nicht eine gephotoshoppte Version, die nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Oberkörperfreie Bilder der Herren sind übrigens ebenso wenig erwünscht. So wird Sie niemand ernsthaft als potenziellen Partner in Erwägung ziehen.

Die erste Kontaktaufnahme

Wer online auf Liebessuche geht, sollte sich bemerkbar machen. Auch als Frau lässt sich hin und wieder die Initiative ergreifen. Bei der ersten Kontaktaufnahme sollte man Interesse signalisieren, anderen aber nicht zu nahe treten. Es gilt, beim Schreiben eine Balance zwischen Offenheit und Distanz zu wahren. Beschreiben Sie also neben Ihrem Beruf auch Ihre Charaktereigenschaften. Sind Sie humorvoll? Haben Sie ein gutes Einfühlungsvermögen? Sind Sie gerne unterwegs oder entspannen Sie lieber zu Hause?

Hier finden Sie einige Vorschläge, mit denen Sie Ihr Match anschreiben können:

Erzähl mir zwei Wahrheiten und eine Lüge über dich, und ich versuche herauszufinden, was stimmt und was nicht.

Perfektes Timing! Ich wollte gerade meinen Account löschen.

Ich bin kein Meister darin, ein Gespräch zu starten, aber ich versuch’s mal: Hi na!

Wie sieht dein perfekter Sonntag aus?

Ich versuche gerade herauszufinden, ob man hier die große Liebe treffen kann. Wie ist deine Erfahrung damit?

Welcher Podcast hat dich schlauer gemacht?

Mein Hund fragt, ob dein Hund Zeit zum Spielen hat.

Für welche Meinung bekommst du oft Gegenwind?

Du siehst genauso aus wie (Prominente/n einfügen, der/dem sie/er ähnlich sieht). Hörst du das öfter?

Meine Eltern sagen, ich soll nicht mit Fremden sprechen. Bei dir mache ich eine Ausnahme.

Ich hätte am Freitag Zeit, falls wir den beklemmenden Smalltalk überspringen und uns einfach auf einen Kaffee treffen wollen.

Kinoabend, Kneipennacht oder Wandertour?

Was darf ich für dich kochen?

Welches Land der Welt interessiert dich kulturell am meisten?

Erzähl mir deine Lebensgeschichte – in Emojis.

Ich war erst skeptisch, was Online-Dating angeht. Aber jetzt, wo ich dich sehe, gefällt es mir hier doch ganz gut.

Welchen Song würdest du als Soundtrack für dein Leben wählen?

Was unternimmst du samstags am liebsten in (Stadt einfügen, in der Sie beide leben)?

Du hattest mich bei (Information aus ihrem/seinem Profil einfügen, die Sie interessant finden).

Wie sollte ein perfektes erstes Date deiner Meinung nach aussehen?

Marge Simpson oder Lois Griffin/Homer Simpson oder Peter Griffin: Welche/r der beiden wärst du lieber?

Ich sehe, du kommst aus (Stadt einfügen). Wie ist es so, dort aufzuwachsen?

Du gewinnst eine Million Euro. Was tust du als Erstes?

Was wollen wir unseren Enkeln sagen, wenn sie uns fragen, wo wir uns kennengelernt haben?

Hund oder Katze? Das muss ich wissen, um festzustellen, ob wir zusammenpassen könnten.

Eines kann ich dir jetzt schon sagen: Deine Eltern werden mich hassen.

Verrat mir deine Superkraft.

Ich wette zehn Euro, dass wir bei einem Date viel Spaß miteinander hätten.

Was wollen wir spielen? Der Verlierer zahlt beim ersten Treffen.

Ich verwende gerade meine letzten zwei Prozent Akku, um dir diese Nachricht schreiben zu können. Wenn das keine Hingabe ist, dann weiß ich auch nicht weiter.

Ist Ananas auf Pizza eine gute Idee?

Mit wem würdest du lieber in einem Aufzug stecken bleiben: (zwei Prominente einfügen)?

Mit welchem Burger kann man nie was falsch machen?

Bitte sag mir, dass du nicht der Typ Mensch bist, der klatscht, wenn das Flugzeug landet.

Für ihn: Magst du etwa böse Jungs? Denn darin bin ich wirklich schlecht.

Welches Konzert hat dich am meisten begeistert?

Ich sehe, dass du als (Beruf einfügen) arbeitest. Was gefällt dir an deinem Job am besten?

Welches Buch hast du zuletzt gelesen?

Ich bin (Sternzeichen einfügen). Bedeutet das, dass wir zusammenpassen?

Wie läuft ein typischer Morgen bei dir ab?

Was ist wichtiger: Zeit oder Geld?

Du bist 24 Stunden unsichtbar – was tust du?

Du scheinst attraktiv, klug und witzig zu sein. Wo ist der Haken?

Welcher Film bringt dich zum Weinen?

Findest du Dating auch so anstrengend wie ich?

Welches Gefühl begleitet dich heute durch den Tag?

Welcher Wein wartet in deinem Kühlschrank auf Gäste, roter oder weißer?

Mir fällt noch kein guter Start ein, aber ich kann’s leider nicht abwarten, dir zu schreiben.

Welche Farbe haben die Socken, die du gerade trägst?

Wofür wärst du gern berühmt?

Schriftliches Flirten

Das schriftliche Flirten bringt zahlreiche Vorteile mit sich: Man hat Bedenkzeit, braucht nicht zwingend spontan zu sein und keine Stotterer fürchten. Allerdings fehlen im Chat auch Dinge, auf die es im realen Leben ankommt, wie etwa Stimme und Tonfall. So können online schnell Missverständnisse entstehen. Auch Ironie funktioniert in schriftlicher Form nur selten. Grundsätzlich sollten Sie Sätze eher kurz halten. Vermeiden Sie außerdem sexistisches Vokabular.

Emoticons - ja oder nein?

Um das eigene Flirten beim Online-Dating mit Charme anzureichern, greifen viele zu Emoticons. Fehlen müssen diese keineswegs, aber dennoch sollte der Chat damit auch nicht überladen sein. Nutzen Sie Smileys also bestenfalls, um Ihre Gefühlslage auszudrücken. Verzichten Sie dagegen auf comicartige Symbole von Tieren, Pflanzen oder Essen, die machen Ihre Nachrichten unübersichtlich und können Ihren zukünftigen Partner überfordern.